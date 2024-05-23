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Україна повернула додому ще 13 дітей
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Україна повернула додому ще 13 дітей

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Україна повернула додому 13 дітей
Україні вдалося повернути ще 13 дітей. Телеграм Дмитра Лубінця

Україні вдалося повернути ще 13 дітей. Сімох із них повернули з ТОТ, ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Про це ввечері у четвер, 23 травня, повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти", — написав Лубінець.

За його словами, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось – батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось — мріяв, що виїде до рідних.

Ті, хто повернувся з ТОТ і відвідав Центр захисту прав дитини, розповів про свій шлях повернення.

Лубінець розповів, що його вразила історія 15-річної дівчинки з Маріуполя.

"В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?)", — написав Лубінець.

Він відзначив, що після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити.

Лубінець розповів, що над поверненням дітей працювали Офіс омбудсмана спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар.

Він також подякував ЮНІСЕФ за підтримку програм реабілітації дітей.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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