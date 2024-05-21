Понад 52 тисячі людей перебувають у розшуку від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, серед них — понад 3 676 зниклих дітей.

Про це зранку 21 травня повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками нового аналітичного дослідження від Texty.org.ua.

Так, за даними МВС, від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 людей, близько 37 000 із них — за особливих обставин, йдеться у дослідженні.

За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.

Зазначається, що в умовах повномасштабної війни, будь-яка інформація, що може допомогти родичам зниклих їх знайти, є критично важливою.

Як наголосив омбудсман, саме завдяки відкритим даним створюються алгоритми розшуку: