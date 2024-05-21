Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Лубінець розповів, скільки людей перебувають у розшуку від початку повномасштабної війни
Вторгнення Росії в УкраїнуДІТИПРАВА ЛЮДИНИУКРАЇНАПодіїВійнаДіти

Лубінець розповів, скільки людей перебувають у розшуку від початку повномасштабної війни

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лубінець розповів, скільки людей перебувають у розшуку від початку повномасштабної війни
Жінка з дітьми. Getty Images

Понад 52 тисячі людей перебувають у розшуку від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, серед них — понад 3 676 зниклих дітей.

Про це зранку 21 травня повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками нового аналітичного дослідження від Texty.org.ua.

Так, за даними МВС, від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 людей, близько 37 000 із них — за особливих обставин, йдеться у дослідженні.

За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.

Зазначається, що в умовах повномасштабної війни, будь-яка інформація, що може допомогти родичам зниклих їх знайти, є критично важливою.

Як наголосив омбудсман, саме завдяки відкритим даним створюються алгоритми розшуку:

  • знаходять громадян України за кордоном або в полоні через міжнародні та гуманітарні місії;
  • співпрацюють державні установи, неурядові організації та громадськість;
  • попереджаються та виявляються випадки шахрайства з документами безвісти зниклих осіб;
  • фіксуються злочини окупантів РФ.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вовчанськ, війна, ЗСУ
Найгарячіші бої на фронті точаться на 4-х напрямках, Україна отримає виплати від активів РФ. 819 день війни. Онлайн Оновлюється
Україна, Росія, ЄС, заморожені активи РФ
Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ у липні — Єврокомісія
Росія
Уряд Росії зареєстрував постанову про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією
Фіналістки Премії імені Ґонґадзе-2024
Лауреаткою премії імені Георгія Ґонґадзе стала журналістка Суспільного

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Прапор ЄС в Брюсселі
ЄС пропонує фонд закупівель озброєнь для України на 860 мільйонів євро
Пентагон
Конгресмени закликали Пентагон надати Україні дозвіл атакувати територію РФ західною зброєю
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, для чого хоче використовувати західну зброю на території Росії
Реклама гарячої лінії психологічної підтримки "Варто жити" фонду Яніни Соколової у Києві
Фонд журналістки Яніни Соколової перепросив за свою соціальну рекламу
На початок