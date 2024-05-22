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23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго"
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23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго"

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Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
Лінія електропередач. УНІАН

У четвер, 23 травня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території Україні з 00:00 до 24:00. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення — не обмежується.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що відключення світла можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — додали у компанії.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

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