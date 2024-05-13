Колишній міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу буде куратором Федеральної служби РФ з воєнно-технічного співробітництва.

Про це повідомляє російське інформагентсво ТАСС із посиланням на прессекретара Путіна Дмитра Пєскова.

Водночас Пєсков уточнив, що Шойгу не буде керівником даної служби.

Володимир Путін 12 травня зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував на неї нового кандидата. Замість Шойгу мають затвердити Андрія Бєлоусова — досі він був віцепрем’єр-міністром РФ і не має бойового досвіду.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.

Раніше, 10 травня, Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії. Той буде головою уряду вже вдруге поспіль з 2020 року.

7 травня очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у “інавгурації” та склав присягу “президента”. У Міністерстві закордонних справ України не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими. Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

"7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру", — йшлося у заяві.

У міністерстві зазначили, що під час виборів в РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Прикінцевий акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генасамблеї ООН.