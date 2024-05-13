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Для чого Путін змінив міністра оборони Росії — думка ISW
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Для чого Путін змінив міністра оборони Росії — думка ISW

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Для чого Путіну Андрій Бєлоусов на посаді міністра оборони РФ
Андрій Бєлоусов на засіданні уряду в Москві, Росія, 28 січня 2020 року. REUTERS/Sputnik/Alexander Astafyev/Kremlin

Призначення Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії — це спроби Володимира Путіна створити повні економічні умови для тривалої війни. Путін рухається до мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази, щоби затягнути війну в Україні та, можливо, підготуватися до майбутньої конфронтації з НАТО.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Лідер Росії Володимир Путін 12 травня звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії, перевівши на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева. Як зазначається на офіційній сторінці Ради Федерації РФ у Telegram, Путін запропонував призначити новим міністром оборони РФ Андрія Бєлоусова.

ISW пише, що ці перестановки "переконливо свідчать" про те, що Путін робить значні кроки щодо мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази (DIB) для підтримки тривалої війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

"Призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії є значним кроком у спробах Путіна створити повні економічні умови для тривалої війни. Бєлоусов не має військового досвіду та є економістом за фахом — він обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії з 2012 по 2013 роки, після чого працював у сфері економічного аналізу та прогнозування між 1981 і 2006 роками", — пише Інститут.

Відсутність у Бєлоусова військового досвіду не є незвичним для Росії, додають в ISW — Шойгу також не мав достатньо такого досвіду.

Декілька російських джерел стверджують, що Путін серйозно стурбований рівнем корупції та нецільовим використанням коштів у військовій галузі, конфліктами між військовими та російським військово-промисловим комплексом, а також тим, що Міноборони РФ сприймають як неефективне.

Один російський посадовець анонімно розповів російському опозиційному виданню "Важные истории", що на новій посаді Андрій Бєлоусов працюватиме над компетентною організацією робочих і логістичних процесів, забезпеченням необхідного виробництва та постачань, орієнтацією економіки на війну і буде вичавлювати з оборонної промисловості технологічний максимум».

Путін, ймовірно, хоче, щоби Бєлоусов використав свій досвід на посаді в уряді, щоб зв’язати федеральну економічну політику з програмою Міноборони Росії, тим самим повніше мобілізуючи російський ОПК на більше і надовше, інтегруючи його з внутрішньою економічною політикою. Це свідчить про те, що Кремль продовжує готуватися до тривалої війни в Україні.

Раніше, 10 травня, Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії. Той буде головою уряду вже вдруге поспіль з 2020 року.

7 травня очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у “інавгурації” та склав присягу “президента”. У Міністерстві закордонних справ України не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими. Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

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