Володимир Путін 12 травня зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував на неї нового кандидата. Замість Шойгу мають затвердити Андрія Бєлоусова — досі він був віцепрем’єр-міністром РФ і не має бойового досвіду. Що відомо про ймовірного нового очільника Міноборони РФ та чого від нього можна очікувати в контексті війни з Україною — в матеріалі Суспільного.

Хто це такий

Андрій Бєлоусов народився 17 березня 1959 року. Він — син економіста Рема Бєлоусова, який, зокрема, був одним з тих, хто готував радянську економічну реформу у 1965 році. У 1981-му Бєлоусов закінчив економічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова за фахом "економіст-кібернетик". Далі — понад 20 років працював в наукових колах. Захистив кандидатську та докторську дисертації, останню — про перспективи розвитку російської економіки.

З 1999 року Бєлоусов працює у владі. Був міністром економічного розвитку, економічним радником Путіна, з 2020-го став першим віцепрем’єр-міністром Росії в уряді Михайла Мішустіна.

Як зазначає Reuters, Бєлоусов був одним із чиновників, які переконали Путіна, що цифрова економіка та криптовалюта мають вирішальне значення для майбутнього. Відтак у 2017 році у РФ з’явилася державна програма "Цифрова економіка".

Чого потенційно від нього можна очікувати

У Бєлоусова немає військового досвіду. Рішення призначити главою Міноборони цивільну людину прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив необхідністю "інновацій та передових ідей" в армії, бо Росія наближається до "ситуації" 1980-х років, "коли частка витрат на силовий блок в економіці була 7,4%" (зараз, зі слів Пєскова — 6,7%). Він додав, що Путін хотів, аби Міноборони РФ перебувало під цивільним керівництвом через необхідність модернізації армії — це прихований сигнал про те, що Сергій Шойгу не впорався з цим завданням, пише The New York Times. Наприклад, минулого місяця за звинуваченням у хабарництві заарештували Тимура Іванова — заступника Шойгу. Financial Times поговорило з людьми, які знають і Путіна, і Бєлоусова, а також із російськими аналітиками. Видання підсумовує: те, що лідер Кремля доручив Бєлоусову керувати Міністерством оборони, свідчить, що "Путін хоче ближче контролювати рекордні витрати Росії на оборону в 10,8 трлн рублів ($117,2 млрд)".

"Шойгу і всі навколо нього були корисливими хлопцями, — сказав Financial Times чоловік, який десятиліттями знайомий з Путіним і Бєлоусовим. — Бєлоусов не буде прикидатися, що очолить армію як генерал. Він трудоголік, технократ, чесний, і Путін його добре знає".

Доцент Вищої школи економіки Росії Андрій Суздальцев припустив, що перед Білоусовим стоїть завдання "вмонтувати" роботу ВПК у цивільне життя, підготувати економіку воєнного часу до існування під санкціями. Як пише The New York Times, раніше Бєлоусов отримав похвалу в Кремлі за швидку реакцію на санкції Заходу та успіх у стабілізації економіки країни.

Олександра Прокопенко, ексчиновниця Центрального банку РФ, сказала в коментарі FT, що призначення Бєлоусова означає, що уряд і міністерство оборони будуть тісніше координувати витрати.

Сам Бєлоусов, 13 травня, ще у статусі кандидата на посаду міністра оборони, заявив, що зосередиться на пільгах військовим, цивільному персоналу у військових частинах, забезпеченні житлом учасників війни з Україною, усуненні проблем з розміщенням поранених у лікарнях.

Експерти, зокрема американського Інституту вивчення війни, сходяться на одному: Бєлоусова призначили, аби адаптувати економіку РФ до тривалої війни з Україною та, можливо, підготуватися до конфронтації з країнами НАТО.