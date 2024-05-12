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Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони. Хто може стати новим главою Міноборони РФ
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Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони. Хто може стати новим главою Міноборони РФ

ЗМІ
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Путін і Шойгу
Президент Росії Володимир Путін та очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу, 15 серпня 2022 року. Getty Images

Глава Кремля Володимир Путін зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував нового кандидата на цю посаду.

Як зазначається на офіційній сторінці Ради Федерації РФ у Telegram, Путін запропонував призначити новим міністром оборони РФ Андрія Бєлоусова.

Раніше в уряді Мішустіна Бєлоусов обіймав посаду першого заступника глави уряду Російської Федерації.

Водночас, як повідомляють "РИА Новости", Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.

Колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев пішов з посади.

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