Глава Кремля Володимир Путін зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував нового кандидата на цю посаду.
Як зазначається на офіційній сторінці Ради Федерації РФ у Telegram, Путін запропонував призначити новим міністром оборони РФ Андрія Бєлоусова.
Раніше в уряді Мішустіна Бєлоусов обіймав посаду першого заступника глави уряду Російської Федерації.
Водночас, як повідомляють "РИА Новости", Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.
Колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев пішов з посади.
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