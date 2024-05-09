Німеччина купить у США три HIMARS для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН закупить у Сполучених Штатів 3 установки HIMARS і доставить їх до України.

Про це Пісторіус сказав у коментарі журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні, передає німецьке видання t-online.

Три установки реактивної системи залпового вогню куплять у Збройних сил США.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус відвідав США та Канаду у межах військово-політичної поїздки. Він закликав країни до подальшої спільної підтримки України.

Пісторіус планує обговорити зі США і Канадою безпекову ситуацію світі. Міністр зустрінеться зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном у Вашингтоні та міністром оборони Канади Біллом Блером в Оттаві, повідомляло dpa.

Що таке HIMARS

HIMARS M142 (High Mobility Artillery Rocket System) — це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS — ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-колісна вантажівка, а не гусенична база. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Залежно від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

За джерелами The Washington Post боєприпаси, які отримує Україна для ракетної системи HIMARS матимуть дальність ураження до 70 кілометрів. Американський чиновник додає, що українська влада запевнила, що застосовуватися зброя буде лише на російських об'єктах усередині України, не запускаючи ракети на територію Росії.