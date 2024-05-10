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Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні
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Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні

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Метью Міллер
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Скриншот з відео

США найближчими тижнями повідомляють про поставку Україні нових пакетів зі зброєю.

Про це заявив під час брифінгу представник Держдепу Метью Міллер.

"Що ми можемо зробити як партнер України — продовжувати їхню військову підтримку, підтримку армії і найважливіше допомагатимемо їм утримуватись на нинішніх позиціях. Нові пакети допомоги зброї і військової техніки мають надійти протягом наступних кількох тижнів", — сказав Міллер на брифінгу 9 травня.

Також Міллер заявив, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень з цього приводу.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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