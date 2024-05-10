Ізраїлю вистачить зброї для операції в місті Рафах — речник ЦАХАЛу

Ізраїльські військові мають достатньо боєприпасів для запланованих місій у місті Рафах.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю адмірал Даніель Хагарі, після того, як президент США Джо Байден пригрозив, що деякі поставки зброї будуть заморожені, якщо Ізраїль розпочне запланований наступ на півдні Рафах в Газі, пише The Times of Israel.

"ЦАХАЛ має озброєння для місій, які вони планують, а також для місій у Рафаху. Ми маємо те, що нам потрібно", – каже він.

Зазначається, що операція ЦАХАЛу в Рафаху була обмежена лише східною околицею міста, а не всім містом, де переховуються понад мільйон палестинців.

"США надали безпрецедентну допомогу Державі Ізраїль і Армії оборони Ізраїлю в безпеці під час війни", — каже Хагарі.

Підкреслюючи координацію між військовими, він сказав, що начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві щодня розмовляє з головою CENTCOM США генералом Майклом Еріком Курілою.

"Навіть коли між нами виникають розбіжності, ми вирішуємо їх за зачиненими дверима", — каже Хагарі.

Він додав, що інтереси безпеки Ізраїлю є, але Ізраїль також враховує інтереси США.

Напередодні американський президент Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що США припинять постачання Ізраїлю деяких видів озброєнь, якщо прем'єр Беньямін Нетаньягу надасть наказ про операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази.