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Politico: США оголосять про $400 млн військової допомоги Україні
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Politico: США оголосять про $400 млн військової допомоги Україні

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У п'ятницю, 10 травня, США мають оголосити про черговий пакет військової допомоги для Києва на 400 мільйонів доларів.

Про це пише Politico, посилаючись на два джерела серед офіційних осіб США та лист до Конгресу.

До пакета, як пише видання, має увійти таке озброєння:

  • ракети для систем ППО Patriot,
  • зенітні ракети Stinger,
  • бойові машини Bradley,
  • машини з захистом від мін і засідок (MRAP),
  • протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси.

Представник Держдепу Метью Міллер 9 травня анонсував нові пакети підтримки найближчими тижнями.

Як зазначає Politico, про пакет оголошуватимуть на тлі наступу на Харківську область. Росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини близько 05:00 10 травня, повідомили в Міноборони. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Усе, що відомо про спробу наступу Росії на Харківщині, — у текстовому онлайні Суспільне Харків.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.

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