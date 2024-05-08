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Ухвалення законопроєкту про допомогу Україні від США: Остін заявив, що ще рано говорити про ефект
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Ухвалення законопроєкту про допомогу Україні від США: Остін заявив, що ще рано говорити про ефект

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Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. AP Photo/Mark Schiefelbein

Наразі ще зарано говорити про ефект від ухвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроєкту про допомогу Україні.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони США на 2025 фінансовий рік.

"Ще дуже рано (говорити про ефект — ред.), оскільки, як ви знаєте, потрібен час, щоб реалізувати деякі з цих можливостей, але ми очікуємо, що потенціал цього доповнення буде підтверджено", — сказав глава Пентагону.

Він зазначив, що деякі "критичні речі", такі як засоби ППО і артилерійські боєприпаси, вже були розміщені на передовій.

"Я спілкуюсь зі своїм колегою в Україні щотижня, я говорив з ним вчора, ми перевіряємо, як йдуть справи, якими є найкритичніші потреби", — додав Остін.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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