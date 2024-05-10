Росіяни прорвалися в Красногорівку, проте Сили оборони контролюють ситуацію. Також українські військові відбивають атаки на Харківщині, західніше Бахмута й Авдіївки, на півдні країни, та вразили декілька нафтобаз на території РФ. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

Росіяни посилили обстріли прикордонних територій Харківської області, зокрема, в районі Вовчанська та зранку 10 травня намагалися прорвати там українську оборону, проте марно — українські військові відбивають штурми, для підсилення в район переводять резервні підрозділи. Росія має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, угруповання росіян, яке знаходиться на цьому напрямку, загрози для Харкова не становить.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку росіяни атакують з північного (Синьківка) та південного сходу (Іванівка, Берестове, Стельмахівка) від Купʼянська. На Лиманському напрямку — бої на півночі від міста, навколо селища Невське — в районах Макіївки (північ від Невського), Ямполівки й Тернів (південь від селища).

Українські військовослужбовці готуються до стрільби з гаубиці M777 на Донецькому фронті, 7 травня 2024 року. AP/Francisco Seco

Бахмутський напрямок

На цьому напрямку атаки армії РФ по лінії Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка — це на схід від Сіверська. Також, Сили оборони відбивають штурми в районах Богданівки та Іванівського (західніше від них — Часів Яр) та поблизу Кліщіївки й Андріївки (південний схід від Часового Яру).

Авдіївський напрямок

На півночі та північному заході від Авдіївки росіяни атакують поблизу Олександрополя та Новоолександрівки. На захід від міста — бої по лінії: Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Невельське. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що плани росіян на цьому напрямку (і на Новопавлівському) — прорватися до Покровська та Курахового.

Авдіївський напрямок 10 травня 2024. Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

8 травня російські війська прорвалися в Красногорівку (це на північ від окупованої Марʼїнки), проте Сили оборони контролюють ситуацію та відсікли росіянам шляхи постачання боєкомплекту. Також на цьому напрямку армія РФ атакує поблизу Парасковіївки й Костянтинівки — це північніше Марʼїнки.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — в районі Роботиного та північно-західніше Вербового.

Херсонський напрямок

Сили оборони тримають плацдарм на лівобережжі Дніпра в Кринках.

Тил РФ

6 травня в Криму Сили оборони знищили російський патрульний катер "Мангуст".

Вночі 9 травня безпілотники атакували дві нафтобази в Краснодарському краї РФ та нафтопереробний завод в республіці Башкортостан (дрон подолав відстань у 1500 кілометрів).

10 травня дрон атакував нафтопереробний завод у Калузькій області Росії.