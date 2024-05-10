НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Наступ росіян на Харківщині, бої в Красногорівці, атака на нафтобази РФ. Тиждень на фронтах
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАУКРАЇНАВійнаПодії

Наступ росіян на Харківщині, бої в Красногорівці, атака на нафтобази РФ. Тиждень на фронтах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Український військовослужбовець готується до запуску безпілотника "Фурія"
Український військовослужбовець готується до запуску безпілотника "Фурія" на передовій в Донецькій області, 9 травня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Росіяни прорвалися в Красногорівку, проте Сили оборони контролюють ситуацію. Також українські військові відбивають атаки на Харківщині, західніше Бахмута й Авдіївки, на півдні країни, та вразили декілька нафтобаз на території РФ. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

Росіяни посилили обстріли прикордонних територій Харківської області, зокрема, в районі Вовчанська та зранку 10 травня намагалися прорвати там українську оборону, проте марно — українські військові відбивають штурми, для підсилення в район переводять резервні підрозділи. Росія має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, угруповання росіян, яке знаходиться на цьому напрямку, загрози для Харкова не становить.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку росіяни атакують з північного (Синьківка) та південного сходу (Іванівка, Берестове, Стельмахівка) від Купʼянська. На Лиманському напрямку — бої на півночі від міста, навколо селища Невське — в районах Макіївки (північ від Невського), Ямполівки й Тернів (південь від селища).

Українські військовослужбовці готуються до стрільби з гаубиці M777
Українські військовослужбовці готуються до стрільби з гаубиці M777 на Донецькому фронті, 7 травня 2024 року. AP/Francisco Seco

Бахмутський напрямок

На цьому напрямку атаки армії РФ по лінії Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка — це на схід від Сіверська. Також, Сили оборони відбивають штурми в районах Богданівки та Іванівського (західніше від них — Часів Яр) та поблизу Кліщіївки й Андріївки (південний схід від Часового Яру).

Авдіївський напрямок

На півночі та північному заході від Авдіївки росіяни атакують поблизу Олександрополя та Новоолександрівки. На захід від міста — бої по лінії: Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Невельське. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що плани росіян на цьому напрямку (і на Новопавлівському) — прорватися до Покровська та Курахового.

Авдіївський напрямок 10 травня 2024
Авдіївський напрямок 10 травня 2024. Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

8 травня російські війська прорвалися в Красногорівку (це на північ від окупованої Марʼїнки), проте Сили оборони контролюють ситуацію та відсікли росіянам шляхи постачання боєкомплекту. Також на цьому напрямку армія РФ атакує поблизу Парасковіївки й Костянтинівки — це північніше Марʼїнки.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — в районі Роботиного та північно-західніше Вербового.

Херсонський напрямок

Сили оборони тримають плацдарм на лівобережжі Дніпра в Кринках.

Тил РФ

6 травня в Криму Сили оборони знищили російський патрульний катер "Мангуст".

Вночі 9 травня безпілотники атакували дві нафтобази в Краснодарському краї РФ та нафтопереробний завод в республіці Башкортостан (дрон подолав відстань у 1500 кілометрів).

10 травня дрон атакував нафтопереробний завод у Калузькій області Росії.

Топ дня
Київ, війна
РФ розпочала наступ на Харківщині та хоче створити 10-кілометрову буферну зону на прикордонні. 807 день війни. Онлайн Важливо
Павлюк
Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ ЗСУ
Ситуація в енергосистемі є непростою, є графіки погодинного відключення Міненерго
Заступник міністра енергетики: ситуація в енергосистемі залишається непростою, є графіки погодинного відключення
Президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу добрі новини про допомогу": До Києва прибула президентка Словаччини
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Переговори україніської делегаці щодо укладання двостронньої угоди із Бельгією
Україна розпочала переговори з Бельгією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди — Офіс президента
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою. Про що говорили
Рідні майже рік не знали, що я на фронті": історія військовослужбовця 128 бригади ТрО
"Рідні майже рік не знали, що я на фронті": історія військовослужбовця 128 бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Ситуація зараз одна з найскладніших: уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
"Ситуація зараз одна з найскладніших": уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
На початок