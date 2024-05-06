Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну — застосували 13 БпЛА типу “Shahed”. Сили протиповітряної оборони України знищили 12 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 36 атак росіян, на Авдіївському — 31, на Новопавлівському — 27. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснило 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку військо РФ 6 разів атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 6 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.