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ЗМІ: у Калузькій області РФ загорівся НПЗ після атаки дрона
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ЗМІ: у Калузькій області РФ загорівся НПЗ після атаки дрона

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НПЗ у Калузі
Завод у Калузькій області Росії. ООО Первый завод/1-zavod.ru

У Калузької області Росії загорівся нафтопереробний завод після атаки безпілотника.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot з посиланням на дописи очевидців.

За даними, близько 1:00 ночі за місцевим часом кілька вибухів пролунали в Дзержинському районі неподалік станції Полотняний завод. Місцеві жителі заявили, що після цього почалася пожежа у районі місцевої нафтобази.

Російська влада наразі інцидент не коментувала. Про постраждалих відомостей немає.

Атаки на НПЗ Росії

У ніч на 9 травня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу.

Раніше, вранці 5 травня на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії вдруге за тиждень сталася пожежа.

У ніч на 4 травня безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

3 травня, у Москві заявили, що Київ начебто атакував Кремль безпілотниками, але Путін не постраждав. В ОПУ заперечили причетність України до "дронової атаки" по Кремлю і заявили, що нічний інцидент може свідчити про підготовку російським керівництвом масштабного теракту.

Також 3 травня у Росії у Краснодарському краї через падіння безпілотника загорівся резервуар із нафтопродуктами в селищі Волна Темрюкського району.

29 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі після вибуху зайнялася нафтобаза. За даними російської сторони, причиною пожежі став удар безпілотного літального апарату.

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