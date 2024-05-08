За добу Сили оборони 84 рази вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 травня.

"Загалом, противник завдав 1 ракетний та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Також вночі, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низки багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дворічанське, Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка, Дніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Силами оборони недопущене проникнення російської ДРГ у районі населеного пункту Пальна Харківської області.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 16 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщани, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки у районах населених пунктів Невське Луганської області та Терні Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Нове та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Силі оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де вони за підтримки авіації 11 разів намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку армія РФ 6 разів атакувала позиції ЗСУ у районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема протягом минулої доби вони 3 рази марно атакували позиції ЗСУ.

"Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ впродовж усієї лінії бойового зіткнення", — додали у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 5 районах зосередження особового складу противника.