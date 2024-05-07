На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом доби 7 травня на передовій в Україні відбулось 64 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 18 російських атак на Авдіївському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Білопілля, Хотінь, Запсілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де російське військо, за підтримки авіації, намагалося покращити тактичне положення. Також росіяни завдали авіаційний удар в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Також російська армія завдала авіаційний удар північно-західніше населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також, російські військові завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем РФ опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російська армія не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 2 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також армія РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Інженерне, Антонівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника", — додали у Генштабі.