На фронті відбулося 87 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень. Найгарячіше на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 12 уларів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля Сумської області; Золочів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хотіївка, Чернігівської області; Велика Рибиця, Запсілля, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення. Також росіяни завдали авіаударів в районах Андріївки та Дружби Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також війська РФ завдали авіаударів в районах Прогресу, Сокола та Калинового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, 14 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку війська РФ 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, росіяни здійснили дві безуспішні атаки на позиції українських військ в районі Кринок Херсонської області. Також, окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Інженерне, Антонівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу військ РФ, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу росіян. Також, сили протиповітряної оборони України, знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.