9 травня президентка Європарламенту Роберта Мецола приїхала в Київ. Суспільне поговорило з нею про те, чи вплине на підтримку України ріст ультраправих партій в ЄС, про "Зернову угоду", про розслідування щодо втручання Росії в європейські вибори та про ймовірне переобрання Мецоли на посаді.

У Європі зростає підтримка праворадикальних партій. З чим це пов'язано? Чи може це зменшити підтримку України в ЄС?

Я переконана, нинішня більшість, яка працювала з Україною з початку російського вторгнення, буде продовжувати стояти на вашому боці. Бо ініціатива йде знизу. Коли я подорожую країнами ЄС — в містах, селах і містечках Європи, мені кажуть що вони й далі "за" підтримку України. Я не буду спекулювати щодо результатів виборів в Європарламенті, але те, що можу сказати — нашою відповідальністю буде зібрати конструктивну проєвропейську більшість. Впевнена, ми це зробимо.

Ультраправі партії використовують протести фермерів, щоб отримати більше голосів, обіцяючи покласти край, зокрема, "Зерновій угоді". Чи є вірогідність, що ЄС перегляне політику щодо неї, щоб зупинити протести?

Нам потрібно зрозуміти фермерів, які відчувають певний тиск. Їм здається, що бюрократія ЄС занадто велика. Ми довго ігнорували сільськогосподарський сектор. І якщо є щось, що ми вивчили під час пандемії — це те, що він нам потрібен, щоб забезпечити нас продуктами, які вирощуються в Європі.

Україна має важливу роль у цьому відношенні. Це не лише про хлібний кошик Європи та світу, також йдеться і про інші ваші продукти, як-от птиця, яйця. Отже, що стосується тарифів угоди, розширення фінансової підтримки — Європарламент підтримав всі ці рішення. Ми, як інституція, будемо продовжувати працювати, щоб забезпечити вирішення спорів. Йдеться не про якісь зміни в законодавстві, швидше ми будемо вирішувати спільну сільськогосподарську політику: як вона працює, як функціонує, як впливає на фермерів у Європейському Союзі та у третіх країнах, таких як Україна, що мають намір приєднатися до ЄС.

Бельгія розпочала розслідування щодо втручання Росії у майбутні вибори в ЄС. Чи помітний цей вплив?

Це не питання розслідування однієї країни. Це результат роботи багатьох держав-членів ЄС, які бачили приклади такого втручання у свої внутрішні вибори й потім також бачили це на європейському рівні. Як президентка Європарламенту, я попросила усі країни-члени повідомляти, якщо бачать підозрілу діяльність. Ми співпрацюємо з усіма правоохоронними та судовими органами Європейського Союзу, робота постійно триває.

Також у контексті європейських виборів, ми бачимо, що відбувається кампанія проти України. І загалом проросійська пропаганда намагається скомпрометувати Європейський Союз, бо для Росії саме існування ЄС є загрозою.

У нас є деякі рішення захисту — Закон про цифрові послуги, Закон про цифрові ринки. У перспективі маємо побачити, звідки надходять ці втручання. Чи з-за меж Європейського Союзу? Чи зсередини ЄС? Чи є політики, які використовують їх щоб підбурити більше людей до екстремізму?

Майже 2,5 роки ви були президенткою Європарламенту. Якщо вас переоберуть на наступний термін, що плануєте зробити в першу чергу?

Я не спекулюватиму щодо результатів виборів. Я кожен день працюю, щоб переконати людей знову довіряти мені. Я є членом Європарламенту вже 11 років, і буду діяти крок за кроком, тому сподіваюся бути переобраною 8 червня.