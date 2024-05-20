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"Вияв елементарної людяності" — єврокомісар пояснив допомогу в пошуках іранського президента
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"Вияв елементарної людяності" — єврокомісар пояснив допомогу в пошуках іранського президента

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Комісар ЄС Ленарчич пояснив, що допомога Ірану в пошуках президента — людяність
Єврокомісар з питань врегулювання криз Янез Ленарчич. Єврокомісар з питань врегулювання криз Янез Ленарчич. Фото: Twitter

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич пояснив, що допомога в пошуках президента Ірану — це людяність, а не підтримка політичного режиму. Він надав коментар після незадоволених слів на його адресу.

Єврокомісар зробив заяви в своєму X.

"Надання допомоги Copernicus на запит для сприяння пошуково-рятувальній операції не є актом політичної підтримки якогось режиму чи установи. Це просто вияв елементарної людяності", — ідеться в дописі Ленарчича.

Напередодні після повідомлення про аварію гелікоптера з іранським президентом на борту Ленарчич заявив, що ЄС активує картографічну службу швидкого реагування, запит Ірану про допомогу.

Про це єврокомісар так само сповістив у своїй соцмережі, додавши нижче хештег #EUSolidarity ("Солідарність Європейського Союзу"). Це викликало обурення користувачів, і під дописом Ленарчича можна побачити засудливі коментарі: "Солідарність з іранським режимом", "Солідарність з диктатурою", "Солідарність з тероризмом", а деякі коментартори також згадали іранські "шахеди", якими Росія обстріює україну на війні.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман також засудила формулювання єврокомісара:

"Для мене є абсолютною загадкою, як Комісія ЄС може продемонструвати солідарність з Іраном. Який жалюгідний хештег, яка насмішка над відважними борцями за права людини в Ірані. Я очікую пояснень стосовно цього", — написала політикиня.

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, 19 травня зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.

Як повідомляє "Голос Америки", серед перших, хто висловив співчуття через смерть іранця, стали угруповання ХАМАС і "Хезболла", визнані терористичними організаціями в багатьох країнах.

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