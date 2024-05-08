Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 7 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови Фонду держмайна (ФДМУ) Дмитра Сенниченка. Його підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу Сенниченка

22 березня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро викрили злочинне угрупування, яке очолював колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Зловмисники незаконно заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств.

Сенниченку та ще його дев'ятьом спільникам повідомили про підозру.

24 березня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього радника голови Фонду державного майна України, який, за даними слідства, був учасником злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду Дмитро Сенниченко.

У листопаді 2023-го САП і НАБУ оновили підозри учасникам злочинної організації на чолі з Сенниченком. Відтоді їх підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті, зі свого боку, укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації. Таким чином вони легалізували доходи, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.