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На війні в Україні РФ втратила 1250 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1250 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 14 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 524 060 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1250 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7936 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,
  • артилерійських систем — 13818 (+48) од,
  • РСЗВ — 1101 (+2) од,
  • засоби ППО — 849 (+3) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),
  • крилаті ракети — 2286 (+1),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,
  • спеціальна техніка — 2310 (+16).

Дані уточнюються.

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