На війні в Україні РФ втратила 1250 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 14 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 524 060 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1250 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,
- артилерійських систем — 13818 (+48) од,
- РСЗВ — 1101 (+2) од,
- засоби ППО — 849 (+3) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),
- крилаті ракети — 2286 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,
- спеціальна техніка — 2310 (+16).
Дані уточнюються.