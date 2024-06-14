Російська армія вночі двічі атакувала Україну дронами й ракетами, безпілотники пошкодили нафтобазу в Росії та нові безпекові угоди України з іншими державами — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 14 червня.

Нічні атаки на Україну

Вночі двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Перші вибухи пролунали опівночі в Харкові. Вже за півтори години вибухи пролунали у Запоріжжі — їх підтвердив керівник ОВА Іван Федоров. За інформацією Повітряних Сил, ракетну небезпеку оголошували через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

О пів на третю ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, повідомили кореспонденти Суспільного. А о третій сирени пролунали вже всією країною, після чого кілька серій вибухів знову пролунали на Хмельниччині.

Друга масштабна повітряна тривога почалася о шостій ранку. У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Київщини, ймовірно, ракету "Кинджал".

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Києві було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Водночас на Хмельниччині знову пролунали вибухи, повідомили наші журналісти. Місцева влада Хмельницької області станом на публікацію матеріалу вибухи не коментувала.

Польща вкотре підіймала авіацію через атаку РФ

Польські Збройні Сили піднімали в повітря літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури.

За інформацією Оперативного командування ЗС Польщі, "це була ще одна напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації РФ".

Активність Польщі під час атаки РФ: під час комбінованих та масованих атак Росії по Україні Збройні сили Польщі із союзниками підіймають винищувачі, аби запобігти проникненню російських цілей у повітряний простір Польщі.

Вибухи на нафтобазі в Росії

У результаті атаки українських безпілотників на нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області Росії пошкоджено резервуари з паливом, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

За попередньою інформацією, кілька безпілотників незначно пошкодили резервуари з паливом, додав чиновник. За його словами, обійшлося без займання вогню та постраждалих. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку дронів з боку України і збиття та перехоплення понад 80 БпЛА, зокрема 6 безпілотників над Воронезькою областю. Українська сторона наразі — без коментарів.

Користувачі інтернету також повідомляли про вибухи у Ростовській та Курській областях.

Атаки України на нафтобази в РФ: українські військові спільно з СБУ не раз проводили та підтверджували інформацію про спецоперації на території Росії, зокрема, низка таких атак була спрямована на енергетичні обʼєкти та військові цілі.

Безпекові угоди України

Учора, 13 червня, Україна підписала дві безпекові угоди — із Японією та США. Це відбулося на полях саміту G7, який триває в італійській Апулії. Обидва документи діють 10 років.

"У разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні", — йдеться в угоді із США.

Згідно з угодою, США підтримуватимуть Україну в розбудові багаторівневої та інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема спираючись на системи Patriot. Координуватимуть з Україною та союзниками модернізацію Повітряних сил та закупівлю сучасних винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись літаками F-16), а також допомагатимуть у розвитку інших спроможностей, зокрема безпілотників.

Американська газета The Washington Post зазначила, що угоду не ратифікував Конгрес США, тому будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажанням з неї вийти. До того ж документ жодним чином не дає зобовʼязань щодо перспектив вступу України до НАТО.

Важливо, що Україна та США мають намір зареєструвати цю Угоду в Організації Об'єднаних Націй відповідно до статті 102 Статуту ООН протягом 60 днів з дати набрання нею чинності.

Майже аналогічний документ підписали із Токіо. Проте Японія не надсилатиме летальну зброю, а співпрацюватиме у гуманітарній, технічній та фінансовій сферах. Також Японія має намір укласти з Україною угоду щодо співпраці у сфері розвідки.

Нові угоди: як розповів президент України Володимир Зеленський, Київ вже підписав такі угоди із 17-ма країнами, зокрема усіма членами G7. Готується ще 10 таких угод.