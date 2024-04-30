Екснардепа Микитася відпустили з-під домашнього арешту під заставу — ВАКС

Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа та колишнього очільника "Укрбуду" Максима Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908 400 грн.

Про це повідомили у ВАКС.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній.

Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави — 908 тис 400 грн. Також на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Раніше про зміну запобіжного заходу повідомив у Telegram журналіст Олег Новіков.

“Про зміну запобіжного заходу просив прокурор САП, оскільки раніше Микитась був під домашнім арештом, під яким підозрюваного можна тримати максимум півроку”, — пояснив Новіков.

Він додав, що прокурор просив більшу заставу, ніж призначив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко. Прокурор САП подав апеляцію на це рішення.

За даними Новікова, крім застави на Микитася також поклали обов'язки:

прибувати за кожною вимогою;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими визначеними особами;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

У листопаді 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника "Укрбуду" Максима Микитася. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Микитася та ще п’ятьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів.

У чому підозрюють Максима Микитася

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81 мільйоні гривень. Зокрема, ще на початку 2000-х років його компанія-забудовник отримала земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, в обмін на 50 квартир і 30 паркомісць у новозбудованому ЖК для Нацгвардії. Проте у 2016-2017 роках Нацгвардія і компанія-забудовник підписали додатковий договір, згідно з яким військові отримали 65 квартир у будинку, але не у центрі столиці, а на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 млн грн менша за ту, в яку оцінили квартири, що їх мала отримати Нацгвардія.

4 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень. 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жовтня 2019 року за екснардепа внесли заставу, а 24 грудня йому продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

29 грудня 2020 року Національна поліція заявила, що Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні юриста з Києва та вимаганні.

1 грудня 2021 року детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину Микитасю. Він підозрюється у наданні хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Крім того, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 жовтня оголосили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони на суму понад 307 мільйонів гривень колишнього народного депутата VIII скликання та експершому заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Микитасю.