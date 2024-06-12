Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) другу позовну заяву про стягнення у держбюджет активів кількох російських бізнесменів, наближених до очільника Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.
Йдеться про Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.
Зазначається, що діяльність їх компаній пов’язана, зокрема, з будівництвом готелів, мостів, доріг, аеропортів та виробництвом патронів.
До стягнення заявлено права вимоги компанії-нерезидента, пов’язаної з відповідачами, а саме:
- право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією "Ethoder Investments Limited";
- право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014, року укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією "Ethoder Investments Limited";
- право вимоги за договором застави від 14.04.2014, року укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та компанією "Ethoder Investments Limited".
У березні 2023 року за рішенням ВАКС до цих російських бізнесменів вже було застосовано санкцію передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 закону "Про санкції" та в дохід держави було стягнуто 100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" та 66,65% частки статутного капіталу ТОВ "ІС "Либідь".