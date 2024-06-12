ВАКС продовжив для ексголови "Нафтогазу" Коболєва дію процесуальних обов'язків

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжив термін дії процесуальних обов'язків для колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва до 11 серпня цього року.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"11 червня колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотання захисника ексголови правління "Нафтогазу" про зміну запобіжного заходу, застосованого до обвинуваченого. Натомість суд задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених судом раніше (ухвала від 30.04.2024 року) на ексголову правління "Нафтогазу", — йдеться у повідомленні.

Зокрема Коболєв зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду, здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон та прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду.

Строк дії вказаних обов’язків – до 11 серпня 2024 року включно.

Що відомо про справу Коболєва

19 січня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. За версією слідства, Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом.

20 січня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Коболєву до 23 січня 2023 року.

У САП повідомили, що справу щодо Коболєва за клопотанням детективів НАБУ та погодженням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали розглядати в суді 19 січня. Прокурор наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

23 січня Вищий антикорупційний суд залишив клопотання прокурора щодо тримання під вартою Коболєва без задоволення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду про відмову в застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжного заходу.

Апеляція Вищого антикорупційного суду призначила ексголові правління “Нафтогазу” Андрію Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн. Після цього ексголові "Нафтогазу" Коболєву, якого засудили через премію, почали збирати гроші на заставу.

Вищий антикорупційний суд 14 березня розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву. Суд наклав на Коболєва додатковий обов’язок носити електронний браслет, заставу залишив на рівні 229 млн грн.

25 вересня заставу йому зменшили до 107 млн грн і ухвалили зняти електронний браслет.

6 жовтня Вищий антикорупційний суд на місяць продовжив запобіжний захід Коболєву, водночас заборону на виїзд за кордон без дозволу скасували.

17 листопада ВАКС залишив без змін запобіжний захід у вигляді 107 млн грн застави з обов'язками для Коболєва.

29 листопада 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно Андрія Коболєва. 30 листопада колегія суддів ВАКС у підготовчому судовому засіданні задовольнила клопотання прокурора і продовжила строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.