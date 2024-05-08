Польща підняла авіацію під час масованої атаки на Україну 8 травня

Під час масованої повітряної атаки РФ на Україну в ніч на 8 травня у сусідній Польщі підіймали польські та союзницькі літаки.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

О 5:37 за київським часом командування написало: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Управління РП здійснює постійний моніторинг ситуації".

Громадян попередили про підвищений рівень шуму, зокрема в південно-східній частині Польщі.

Через 2 години діяльність польської та союзницької авіації припинили.

Польща час від час здіймає в небо бойову авіацію, коли Росія ночами масовано атакує Україну. Так було 21 та 22 березня, 24 березня, 6 квітня, 19 квітня, 27 квітня.

Під ранок 24 березня під час повітряної атаки росіян на Україну одна крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд. У Міноборони Польщі заявили, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Російський удар по Україні 8 травня

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.