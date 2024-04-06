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Польща через ракетний обстріл України підняла у небо авіацію
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Польща через ракетний обстріл України підняла у небо авіацію

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Літак Польщі
Польський винищувач. Фото: Збройні сили Польщі/Х (Dowództwo Operacyjne)

У Польщі попередили, що літаки у ніч на 6 квітня можуть спричинити в південно-східній частині країни додатковий шум.

Про це ЗС Польщі повідомили у соцмережі X.

Зазначається, що Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників через ракетний удар РФ по Україні.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням удару по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі", – йдеться у повідомленні.

31 березня Польща також підняла літаки через російські ракети.

24 березня стало відомо, що під час атаки на Україну, російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

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