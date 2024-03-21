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Ракетний удар РФ по Україні: Польща підіймала бойову авіацію
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Ракетний удар РФ по Україні: Польща підіймала бойову авіацію

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Винищувач F-16
Винищувач F-16 під час військових навчань НАТО у Польщі, 12 жовтня 2022 року. Винищувач F-16 під час військових навчань НАТО у Польщі, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото: Getty Images

Під час масованого ракетного удару Росії по території України вночі 21 березня Польща підіймала бойову авіацію.

Про це повідомили в Оперативному командуванні збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації РФ, пов'язану з завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація була активована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — заявили у командуванні.

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура, постраждали люди.

Внаслідок ракетної атаки на Київщині постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки. Є перебої з електропостачанням. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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