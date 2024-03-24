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Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
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Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі

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Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Ракета. УНІАН

Під ранок 24 березня під час повітряної атаки росіян на Україну одна крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд.

Про це зранку повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Зазначається, що 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Метою завданих ударів були населені пункти, розташовані на заході України.

“Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи”, — йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників.

“Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору”, — заявили у Командуванні.

Раніше стало відомо, що у Польщі під час ракетної атаки на Україну була активована польська та союзницька авіація.

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