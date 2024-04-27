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Польща піднімала військові літаки через "активність далекої авіації РФ"
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Польща піднімала військові літаки через "активність далекої авіації РФ"

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Польський винищувач
Польський винищувач. Х/Міністерство оборони Польщі

Польща піднімала військові літаки в повітря через, за її словами, російську дальню авіацію.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі, розміщеному на його сторінці в X (раніше Twitter)

"Попереджаємо, що в польському повітряному просторі почали діяти чергові літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Цього вечора спостерігається посилена активність Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Польські Збройні сили неодноразово вживали подібних заходів в останні тижні через загрозу з боку Росії.

Під кінець 26 квітня була оголошена масштабна повітряна тривога, під час якої пролунали вибухи на Івано-Франківщині.

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