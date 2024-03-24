Під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію

У Польщі під час ракетної атаки на Україну польська та союзницька авіація була активована.

Про це повідомили Збройні сили Польщі.

Зазначається, що оперативне командування ЗСУ спостерігало інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

У Польщі розпочали всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі.

"Польська та союзницька авіація залучена, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — йдеться у повідомленні.

Ракетна атака 23 березня

У ніч на 23 березня Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Кривому Розі, на Хмельниччині та Київщині. Відомо, що ракети летіли на об’єкти цивільної інфраструктури.

На Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "шахедів". У Києві ППО збила близько 10 російських ракет.