Польща під час ракетного удару РФ по Україні підіймала свою авіацію

Польща під ранок 19 квітня піднімала у повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні.

Про це повідомили у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Громадян попередили про “підвищений рівень шуму”, особливо в південно-східному регіоні країни.

“Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України”, — йшлося у повідомленні.

Зазначалося, що були активізовані “всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору” та вівся постійний моніторинг ситуації.

Приблизно за дві години рівень загрози знизився, літаки припинили польоти, а “розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності”, повідомили у командуванні.

“ВПС Польщі постійно відстежують ситуацію на території України і перебувають у стані постійної готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору”, — зазначили польські військові.

Вночі 19 квітня Росія вчергове атакувала ракетами та дронами територію України. В результаті роботи Сил оборони було знищено 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22.

Вночі 19 квітня Росія завдала по Україні комбінований повітряний удар, застосувавши ракети різних типів, а також удрані дроні. Зокрема під атаку потрапила Дніпропетровщина та Одеса. У Дніпропетровській області під ракетними ударами потрапив Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, у Синельниковому є загиблі та поранені. Через влучання в інфраструктурний об`єкт на Криворіжжі сталася пожежа. Троє поранених — чоловіки 43, 53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості в лікарні.

Станом на 6:58 кількість травмованих внаслідок ракетного удару зросла до дев`яти, повідомив міський голова Борис Філатов.

Станом на 7:39 відомо про двох загиблих, кількість поранених зросла до 15. Окрім п`ятиповерхівки пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Міністр МВС Клименко на 8:34 повідомив про 16 поранених. Розбір завалів триває, на місці працюють психологи. Поліція приймає заяви від власників постраждалого житла.