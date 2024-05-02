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У Швейцарії скасували концерт росіянки Нетребко через конференції з війни в Україні
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У Швейцарії скасували концерт росіянки Нетребко через конференції з війни в Україні

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Ганна Нетребко
Російська оперна співачка Ганна Нетребко. Фото: Anna Netrebko/facebook

У Швейцарії скасували концерт оперної співачки Ганни Нетребко. Одна із можливих причин — через конференції з війни в Україні.

Про це повідомляє швейцарська газета Luzerner Zeitung.

У тексті зазначено, що скасування концерту 1 червня домігся регіональний уряд — зокрема про це просив директор з освіти та культури кантону Люцерна Армін Хартманн.

У своєму повідомленні про відміну концерту організатори заявили, що побоюються "порушення громадського порядку" під час концерту Нетребко, який планувався в Люцерні. Вони вважають, що російська оперна співачка має "суперечливе суспільне сприйняття".

Газета Luzerner Zeitung серед можливих причин скасування виступу Нетребко також називає конференцію, присвячену питанням мирного врегулювання війни Росії проти України. Очікується, що на захід приїдуть представники понад 100 країн. При цьому конференція пройде лише через два тижні після концерту, що передбачався — 15 і 16 червня.

Раніше російська оперна співачка Анна Нетребко подала позов до Окружного суду США на Мангеттені проти Метрополітен-опери — вона звинуватила театр у дискримінації, наклепі та порушенні контракту.

Анна Нетребко — російська оперна співачка. Громадянка РФ, з 2006-го також громадянка Австрії, живе у Відні.

У 2014 році вона пожертвувала 1 мільйон рублів оперному театру в Донецьку, який на той час уже не був підконтрольним Україні через розпочате Росією вторгнення. Тоді вона казала, що "просто хоче підтримати мистецтво".

Нетребко раніше подала скаргу на Метрополітен-оперу через Американську гільдію музичних артистів — профспілку, що представляє інтереси оперних виконавців.

У лютому 2023 року Метрополітен зобовʼязали виплатити їй понад 200 000 доларів за 13 скасованих виступів через контрактну угоду, яка вимагає від установ платити виконавцям, навіть якщо вони згодом вирішили не залучати їх.

Метрополітен стверджував, що пані Нетребко не мала права на виплату через її відмову виконати вимогу компанії засудити Путіна, що, на думку роботодавців, порушило їхнє положення про поведінку.

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