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Троє загиблих через удар балістикою по Одесі й атака дронів на НПЗ у Рязані — головні новини ранку 1 травня
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Троє загиблих через удар балістикою по Одесі й атака дронів на НПЗ у Рязані — головні новини ранку 1 травня

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Наслідки удару по Одесі 23 квітня
Розбір завалів в Одесі після атаки РФ 23 квітня. Одеська міська рада

В Одесі троє людей загинули внаслідок удару РФ балістичними ракетами; дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод; МЗС надало додаткові роз'яснення щодо консульських послуг для чоловіків та США обіцяють Україні більше ракет ATACMS — Суспільне підготувало головні новини ранку 1 травня.

1. В Одесі троє людей загинули внаслідок удару РФ балістичними ракетами

Унаслідок ракетної атаки в ніч на 1 травня загинули троє людей, ще троє дістали поранення, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки загинули три людини, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих", — написав Кіпер.

Міський голова Геннадій Труханов повідомив пізніше, що внаслідок ракетного удару зруйновані житлові будинки.

За його даними, зранку на місці почне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

2. Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод — ЗМІ

У Росії внаслідок удару безпілотниками на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Про це повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на очевидців. Офіційної інформації поки немає.

За даними очевидців, атака сталася близько третьої години ночі. Люди повідомляють, що було чути гул, а потім сталися два вибухи.

Контекст: Це не вперше дрони вражають НПЗ у Рязані. Уночі 13 березня у Рязанській області РФ на території нафтозаводу сталася пожежа після атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков. Як тоді писали у мережі, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

3. МЗС надало додаткові роз'яснення щодо консульських послуг для чоловіків

Тимчасове зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном не порушує права людини.

Як заявили в МЗС України, це рішення породило низку міфів і дипломати надали додаткові роз'яснення.

Міністерство запевняє, що про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися.

"Кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", — зазначили в МЗС.

Контекст: 23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

4. США обіцяють Україні більше ракет ATACMS

Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні стільки ATACMS, скільки зможуть

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час презентації оборонного бюджету-2025 у Палаті представників конгресу США.

Остіна, зокрема, запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакета допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", — сказав голова Пентагону.

Контекст: 24 квітня Associated Press із посиланням на двох американських посадовців написало, що США таємно передали України далекобійні ракети ATACMS у березні, ще до нового пакета допомоги.

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