НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Консульства повідомляють про призупинення прийому громадян призовного віку. Кулеба пояснив причини
Закон про мобілізаціюВторгнення Росії в УкраїнуМЗСПОЛЬЩАУКРАЇНАПодіїСвітВійнаПолітика

Консульства повідомляють про призупинення прийому громадян призовного віку. Кулеба пояснив причини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нині призупинений прийом громадян призовного віку — українське консульство у Польші
Новобранці святкують закінчення навчання на військовій базі неподалік від Києва, 25 вересня 2023 р. AP/Efrem Lukatsky

Українські консульства повідомляють про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомили, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Відповідне оголошення оприлюднили на фейсбук-сторінці Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

При цьому видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, повідомили у "Паспортному сервісі".

Там додали, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ.

Також зранку 23 квітня стало відомо, що паспортний сервіс для українців в Празі призупинив видачу готових документів. Про це інформує сайт українського часопису в Чехії gromada.cz.

У низці консульств Суспільному повідомили про призупинення прийому громадян призовного віку

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — розповів раніше співробітник консульства в коментарі Суспільному.

Генеральне консульство України у Барселоні повідомило Суспільному, що теж призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку.

Що кажуть у МЗС

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном “вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку”.

За словами Кулеби, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” та після набрання ним чинності.

Як наголосив Кулеба, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, за його словами, в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, — написав Кулеба.

Він додав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

“Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, — пояснив міністр.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів. Зазначалося, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Наразі Суспільне намагається зв'язатися з іншими консульствами, щоб з'ясувати ситуацію з прийомом громадян призовного віку.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.

Топ дня
Британський глава уряду
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги Важливо
Війна, ЗСУ, Донбас
МЗС змінює консульські послуги чоловікам призовного віку, США голосуватимуть за допомогу Україні. 790 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Україна
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою Важливо
Прапор США
США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Консульство, мобілізація
Українська Гельсінська спілка про призупинення прийому громадян призовного віку за кордоном: "Самообман та ілюзія" влади
Денис Малюська
Малюська: уряд працює над обмеженнями для ухилянтів
Мобілізація, ЗСУ
Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня
Український глава держави
Зеленський підписав закон про мобілізацію: що зміниться для українців? СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
На початок