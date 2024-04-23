Українські консульства повідомляють про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомили, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Відповідне оголошення оприлюднили на фейсбук-сторінці Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

При цьому видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, повідомили у "Паспортному сервісі".

Там додали, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ.

Також зранку 23 квітня стало відомо, що паспортний сервіс для українців в Празі призупинив видачу готових документів. Про це інформує сайт українського часопису в Чехії gromada.cz.

У низці консульств Суспільному повідомили про призупинення прийому громадян призовного віку

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — розповів раніше співробітник консульства в коментарі Суспільному.

Генеральне консульство України у Барселоні повідомило Суспільному, що теж призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку.

Що кажуть у МЗС

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном “вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку”.

За словами Кулеби, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” та після набрання ним чинності.

Як наголосив Кулеба, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, за його словами, в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, — написав Кулеба.

Він додав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

“Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, — пояснив міністр.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів. Зазначалося, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Наразі Суспільне намагається зв'язатися з іншими консульствами, щоб з'ясувати ситуацію з прийомом громадян призовного віку.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.