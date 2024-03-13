НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Під Рязанню БПЛА атакували нафтозавод: спалахнула пожежа
РОСІЯДронНАФТАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійна

Під Рязанню БПЛА атакували нафтозавод: спалахнула пожежа

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Під Рязанню БПЛА атакували нафтозавод: спалахнула пожежа
Скриншот із відео

У Рязанській області РФ уночі 13 березня на території нафтозаводу сталася пожежа після атаки безпілотників.

Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося загоряння. За попередньою інформацією, є постраждалі", — написав він.

Рух транспорту в бік Рязанського нафтопереробного заводу перекрито.

Як вказують у мережі, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

Окрім цього, зазначається, що, зі слів очевидців, горить установка блоку теплообмінника. На місце події виїхали пожежники.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Опубліковане легіоном "Свобода Росії" відео "з Тьоткіного" зняте в селі на Сумщині
Опубліковане легіоном "Свобода Росії" відео "з Тьоткіного" зняте в селі на Сумщині
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Столтенберг: вибори у Росії не принесуть якісь зміни в Кремлі
Столтенберг: вибори у Росії не принесуть якісь зміни в Кремлі
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України
На початок