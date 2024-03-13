Під Рязанню БПЛА атакували нафтозавод: спалахнула пожежа

У Рязанській області РФ уночі 13 березня на території нафтозаводу сталася пожежа після атаки безпілотників.
Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков.
"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося загоряння. За попередньою інформацією, є постраждалі", — написав він.
Рух транспорту в бік Рязанського нафтопереробного заводу перекрито.
Як вказують у мережі, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.
Окрім цього, зазначається, що, зі слів очевидців, горить установка блоку теплообмінника. На місце події виїхали пожежники.
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