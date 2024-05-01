Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, виникла пожежа — ЗМІ

У Росії внаслідок удару безпілотниками на Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Про це повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на очевидців.

Офіційної інформації немає.

За даними очевидців, атака сталася близько третьої години ночі. Люди повідомляють, що було чути гул, а потім сталися два вибухи.

Baza стверджує, що на заводі працюють фахівці оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше про атаку безпілотника на регіон поінформував російський губернатор Павло Малков. Він заявив, що дрон не завдав жодної шкоди, пошкоджень та постраждалих не було.

Це не вперше дрони вражають НПЗ у Рязані. Уночі 13 березня у Рязанській області РФ на території нафтозаводу сталася пожежа після атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков. Як тоді писали у мережі, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.