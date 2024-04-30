Тимчасове зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном не порушує права людини.

Як заявили в МЗС України, це рішення породило низку міфів і дипломати надали додаткові роз'яснення.

Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг.

В МЗС зазначили, що рішення стосується чоловіків призовного віку і дипустанови тимчасово зупиняють прийом них нових заяв на обмежений період часу, а не позбавляє їх доступу до консульських послуг.

"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства", — пояснили дипломати.

Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними держорганами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипустанови та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", — йдеться у повідомленні.

Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій.

У МЗС наголосили, що рішення не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).

"У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей", — зазначили у міністерстві.

Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

За словами дипломатів, технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до нових правил надання консульських послуг для чоловіків в зв’язку з набуттям чинності нового закону про мобілізацію. В МЗС наголосили, що обмеження тимчасові.

"Рішення вимушене, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета — забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі. Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем", — йдеться у повідомленні.

Міф №4: Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном.

"Всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон", — заявили в МЗС.

Міф №5: Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину.

Як пояснили у міністерстві, після набуття чинності нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Після цього він матиме можливість отримувати консульські послуги.

"Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", — заявили у міністерстві.

Також зазначається, що МЗС працює над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості громадян за кордоном з 2022 року.

Міф №6: Це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини.

Міністерство запевняє, що про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися.

"Кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", — зазначили в МЗС.

Що відомо про зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

В МЗС наголосили, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг чоловікам призовного віку є тимчасовим і після набуття чинності закону про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.