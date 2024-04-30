Лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, законопроєкт "іноагентів" у другому читанні винесено на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії, проте його обговорення може тривати кілька днів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

"Ми нікуди не поспішаємо. Два чи три дні – скільки б це не потребувало часу, як завжди, ми пройдемо постатейно. Хоч би скільки днів це зайняло, немає проблем у тому, щоб попрацювати детально – почекаємо ще. Що там (в законі — ред.) російське чи погане, може, хтось це якось скаже!", — сказав Мдинарадзе на пленарному засіданні парламенту.

29 квітня юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. Голова комітету Анрі Оханашвілі вилучив із засідання загалом 14 депутатів від опозиції та трьох представників неурядових організацій, які виступили з критичними зауваженнями на адресу законопроєкту. Оханашвілі звинуватив опонентів у порушенні регламенту, зокрема робив зауваження за продовження розмови після вимкнення мікрофона.

Як пише видання, згідно з розпорядженням голови парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, сьогодні, 30 квітня, у парламенті знову запроваджено жовтий рівень безпеки. Це означає, що до будівлі зможуть увійти та працювати лише акредитовані журналісти телекомпаній, представники інших ЗМІ такої можливості не матимуть.

Розгляд документа у парламенті відбувається на тлі акцій проти ініціативи кервної партії "Грузинська мрія". Масштабний мітинг заплановано і на сьогодні. Він розпочнеться о 19:00 за місцевим часом. У ході візьмуть участь студенти грузинських університетів, представники неурядового сектору та опозиції.

Парламент Грузії 17 квітня затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає.

Президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував ухвалення парламентом Грузії у першому читанні закону про "іноагентів".

Положення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу"

Законопроєкт зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як "іноземний агент". Згідно із законопроєктом, кожен, хто вважається "організацією, що просуває іноземні інтереси", має бути зареєстрований у держреєстрі.

Згідно із законопроєктом, підставою для початку моніторингу стане рішення відповідної уповноваженої особи з Міністерства юстиції. Якщо в результаті моніторингу виявиться, що суб'єкт відповідає критеріям "організації-носія інтересів іноземної сили", але уникає реєстрації у відповідній базі, суб'єкта внесуть до неї на підставі звернення уповноваженої особи з Мін'юсту.

Ухилення від реєстрації або відмова від заповнення декларації спричинить штраф у розмірі 25 тисяч ларі (приблизно 370 тисяч гривень).

Якщо організація не усуне упущення у документах у зазначений термін їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі (146 тисяч гривень). Якщо порушення відбувається після закінчення одного місяця — 20 тисяч ларі (290 тисяч гривень).

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що таке законодавство необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів. Однак опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноагентів". Грузинський уряд відкидає будь-які порівняння із законодавством РФ.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.