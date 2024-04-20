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У разі вступу до ЄС Грузія може переглянути закон про "іноагентів" — Гарібашвілі
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У разі вступу до ЄС Грузія може переглянути закон про "іноагентів" — Гарібашвілі

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Голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Гарібашвілі
Голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Гарібашвілі. AP

У разі вступу до Європейського Союзу Грузія може переглянути закон "Про прозорість зовнішнього впливу".

Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Гарібашвілі, передає грузинський канал 1Lurer.

"Якщо нам скажуть, що завтра ми станемо членом Євросоюзу, то його можна буде дуже легко скасувати, переглянути, трансформувати або прийняти новий", — сказав Гарібашвілі.

Парламент Грузії 17 квітня затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає.

Президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував ухвалення парламентом Грузії у першому читанні закону про "іноагентів".

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

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