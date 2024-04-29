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У Грузії під час протестів затримали ексміністра з питань євроінтеграції
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У Грузії під час протестів затримали ексміністра з питань євроінтеграції

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Грузія, закон "про іноагентів"
Протест проти ухвалення так званого закону про "іноагентів" у Тбілісі, Грузія, 18 квітня 2024 року. AP

28 квітня у столиці Грузії Тбілісі під час протестів проти ухвалення законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу” затримали ексміністра з питань євроінтеграції Алекса Петріашвілі.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

За словами Екі Мешвіладзе, дружини Петріашвілі, його наразі утримують у у слідчому ізоляторі у столичному районі Дігомі. Політика звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

"Це незаконне затримання, і взагалі все, що робили поліцейські, було незаконне", — сказала Мешвіладзе.

Алекс Петріашвілі обіймав посаду держміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у 2012-2014 роках. Тоді партія "Вільні демократи", яку він представляв, входила до правлячої коаліції разом з партією "Грузинська мрія".

Загальну кількість затриманих під час протестів 28 квітня влада не називає.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

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