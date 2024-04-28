У столиці Грузії Тбілісі сьогодні, 28 квітня, проходить акція проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який просуває керівна партія країни "Грузинська мрія". В організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами "Європейському марші" беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Грузинська опозиціонерка Хатія Деканоїдзе заявила на мітингу, що "Грузинська мрія" наразі готова пожертвувати заради цього закону членством у ЄС та відносинами із США.

"Сьогодні важливий день! Я дивлюся на протест проти цього закону, як на важливий шлях збереження нашого суверенітету та незалежності. У той час як усі наші міжнародні партнери заявляють про те, що, якщо влада Грузії прийме цей закон, виникнуть дуже важкі наслідки, коли про це говорить наш стратегічний партнер – США, з яким у нас 30-річні відносини, Мдинарадзе заявляє, що "Грузинська мрія" готова пожертвувати заради цього закону Євросоюзом та відносинами з Америкою"… Зараз той момент, коли ми всі маємо боротися згуртовано проти цього закону", — сказала Деканоїдзе.

Одна із неназваних учасниць демонстрації заявила, що, зокрема, протестувальники хочуть, аби Грузія стала країною-членом Євросоюзу.

"Зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон (про "іноагентів" — ред.), а Росія завжди була нашим ворогом, погано чинила з нами ще з часів "Георгіївського трактату" і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоби щось нас об'єднувало з РФ. Америка, весь Захід зробив із цього приводу заяву – небезпека загрожує навіть візовому режиму з ЄС. У цьому випадку може постраждати кожен громадянин", – сказала жінка.

У сьогоднішній акції взяв участь і депутат від партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі, який назвав анонсовану на 29 квітня акцію у відповідь партією "Грузинська мрія" — "ганьбою".

"Коли влада втрачає свій вплив, держслужбовців скликають як стадо, залякують їх і чинять на них тиск. Це абсурд. Як може уряд у нормальних обставинах проводити акції проти громадян? Уряд більше не може покладатися на народ, і цей уряд має піти", — сказав Елісашвілі.

Після завершення виступу організаторів та лідерів протесту, її учасники попрямували у бік парламенту, в якому завтра відбудеться черговий комітетський розгляд законопроєкту.

Тим часом у "Грузинській мрії" повідомили, що готуються до акції у відповідь. Сьогодні в офісі керівної партії пройшло розширене засідання її представників, після якого депутат парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що, за попередніми даними, 29 квітня на проспекті Шота Руставелі збереться "безпрецедентна кількість громадян", які підтримують законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

"Завтра будуть всенародні збори, які перевершать навіть наші очікування щодо кількості людей. Запрошуємо всіх, хто цінує свою землю, мову та віру, національну самобутність, традиції, сьогодення та справжнє європейське майбутнє своєї країни, приєднатися до завтрашнього мітингу… Ми почнемо збиратися о 18:00. Ви можете собі уявити, що за пів години збереться понад 100 тисяч людей!", — сказав він.

Акція прихильників "Грузинської мрії" розпочнеться 29 квітня о 20.00 біля будівлі парламенту. Представники парламентської більшості, ймовірно, ухвалять у другому читанні спірний законопроєкт 30 квітня.

Парламент Грузії 17 квітня затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає.

Президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував ухвалення парламентом Грузії у першому читанні закону про "іноагентів".

Положення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу"

Законопроєкт зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як "іноземний агент". Згідно із законопроєктом, кожен, хто вважається "організацією, що просуває іноземні інтереси", має бути зареєстрований у держреєстрі.

Згідно із законопроєктом, підставою для початку моніторингу стане рішення відповідної уповноваженої особи з Міністерства юстиції. Якщо в результаті моніторингу виявиться, що суб'єкт відповідає критеріям "організації-носія інтересів іноземної сили", але уникає реєстрації у відповідній базі, суб'єкта внесуть до неї на підставі звернення уповноваженої особи з Мін'юсту.

Ухилення від реєстрації або відмова від заповнення декларації спричинить штраф у розмірі 25 тисяч ларі (приблизно 370 тисяч гривень).

Якщо організація не усуне упущення у документах у зазначений термін їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі (146 тисяч гривень). Якщо порушення відбувається після закінчення одного місяця — 20 тисяч ларі (290 тисяч гривень).

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що таке законодавство необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів. Однак опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноагентів". Грузинський уряд відкидає будь-які порівняння із законодавством РФ.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.