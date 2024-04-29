30 квітня — 796 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім
Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Україна вже почала отримувати зброю з нового пакета допомоги, який Сполучені Штати оголосили минулого тижня. Про це речниця повідомила під час брифінгу.
Жан-П'єр зазначила, що хоче бути "обережною" у відповідній темі, оскільки мовиться про питання оперативної безпеки.
"Допомога в Україну вже йде. Наразі вони отримують безпекову підтримку", — поінформувала представниця Білого дому.
Речниця висловила сподівання, що це озброєння допоможе українським військовим на лінії фронту, аби вони зуміли себе захистити.
Росія атакувала Харків 30 квітня: вибухи пролунали після попередження Повітряних сил про пуски КАБів
Вибухи пролунали у Харкові під час дії повітряної тривоги 30 квітня. Попередньо, Росія била по місту авіабомбами. Про загрозу ударів КАБами попереджали Повітряні сили за кілька хвилин до вибуху.
Влучання по Харківщині з авіації РФ підтвердив керівник обладміністрації Олег Синєгубов і міський голова Ігор Терехов.
Росія обіцяє дітям видавати путівки в Крим за героїзацію окупантів
На тимчасово окупованих територіях незаконна влада оголосила "конкурс" для дітей віком від 14-ти років. За вихваляння окупантів та президента РФ Володимира Путіна підлітки зможуть виграти поїздку в окупований Крим.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) 29 квітня.
За умовами "конкурсу" дітям потрібно створити твір або записати відео, яке хвалить окупантів чи Володимира Путіна.
"Тобто, забравши в дітей майбутнє й зруйнувавши їм життя москва традиційно намагається їх купити аби використати в пропагандистських цілях", — наголосили в ЦНС.
На Одещині оголосили день жалоби за загиблими під час атаки РФ 29 квітня
30 квітня на Одещині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 квітня.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби", — йдеться у повідомленні.
"На лівобережжі ситуація складна, але хлопці тримають плацдарм". Плетенчук про Херсонський напрямок
Російські війська протягом доби тричі атакували плацдарм, який утримують на лівобережжі Херсонської області українські військові. Проте без успіху.
Про це в марафоні "Єдині новини" вранці 30 квітня повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
"На лівобережжі ситуація складна. В першу чергу через те, що фактично морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро і, звісно, логістика там дуже складна. Як і ротація, як і евакуація, і інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, попри переважаючу за кількістю силу противника. Закріпившись на цьому плацдармі, хлопці тримаються далі", — сказав Плетенчук.
Також за його словами, зранку 30 квітня військові РФ двічі намагались штурмувати острів Нестригу, але відступили з втратами.
"Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис. Недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом річки, останній острів на правобережній частині. Тому, звісно, для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів. Що, в принципі, було зроблено і звідти їх було вибито. Тому так, це периметр безпеки, в першу чергу", — сказав Плетенчук.
Найбільше диверсійно-розвідувальні групи фіксуються на Сумському напрямку — речник ДПСУ Демченко
Найбільша кількість спроб заходів російських ДРГ фіксується на Сумському напрямку.
Про це зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Суспільне.Студія".
"Не можна казати, що вони намагаються зайти щоденно, але з певною періодичністю і наразі найбільше їх фіксується по Сумському напрямку", — зазначив речник ДПСУ.
Демченко додав, що продовжується посилення оборонних можливостей та протидія спробам заходу російських ДРГ.
Також за його словами, кількість обстрілів на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині зменшилась порівняно з березнем. За квітень зафіксовано більше 2 900 обстрілів, у березні було понад 3 500 ударів.
"Показник цього місяця аналогічний показнику лютого", — додав Демченко.
Глава МВС у День прикордонника оголосив про створення третьої бойової бригади ДПСУ "Гарт"
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у День прикордонника оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".
Про це Клименко повідомив у Телеграм.
"Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку", — написав Клименко.
За його словами, символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.
Міністр додав, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів РФ півночі та Харківщини — лише частина супротиву, який триває і досі.
“Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", — написав Клименко.
З мінометів, безпілотників та літака: росіяни обстріляли чотири села у трьох прикордонних громадах Чернігівщини
За добу 29 квітня російські війська обстріляли чотири села у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Сновській, Семенівській та Новгород-Сіверській. Вогонь вели з мінометів, безпілотників та літака.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Сновська громада:
- у напрямку села Єліне — вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та два вибухи внаслідок скиду з БпЛА, ймовірно ВОГ-17;
- у напрямку села Клюси — дев'ять приходів ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Семенівська громада:
у напрямку села Леонівка — 17 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та шість приходів, ймовірно, НАР, випущені з літака.
Новгород-сіверська громада:
у напрямку села Грем'яч — два приходи, ймовірно, вибухові пристрої, скинуті з БпЛА.
У Перекопському районі Криму та в Сімферополі місцеві чули вибухи 30 квітня
Вночі 30 квітня кримчани чули кілька вибухів у Перекопському районі (колишній Роздольненський район), який межує з Джанкойським на півночі окупованого Криму. Також їх було чутно в Сімферополі.
Це підтвердили Суспільне Крим місцеві мешканці.
Жителі району повідомили, що чули кілька потужних вибухів о 1:30.
Про вибухи повідомляють також і сімферопольці.
"Я чув десь 5-6 вибухів близько 1:00. Я живу на півночі міста, тут було дуже добре чути", — розповів місцевий мешканець Сімферополя.
13 вибухів: вночі та зранку російська армія завдала ударів по п'яти громадах Сумської області
Вночі та зранку армія РФ 5 разів завдавала ударів по Сумщині, зафіксовано 13 вибухів. Під вогнем Росії було 5 громад області.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
По Миропільській громаді були удари з мінометів (4 вибухи).
У Білопільській громаді здійснено обстріл с реактивної системи залпового вогню (4 вибухи).
У Миколаївській громаді зафіксовано скидання з безпілотника боєприпасу (1 вибух).
По Хотінській громаді були удари з артилерії (2 вибухи).
На територію Краснопільської громади армійці РФ скинули 2 міни.
Армія РФ обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, ще одна — поранена
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок збройної агресії РФ одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це в Telegram зранку 30 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та автомобіль. Також пошкоджені десять приватних будинків.
Під обстрілами російських військ перебували Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та Херсон, повідомив Прокудін.
На Донеччині одна людина загинула та двоє поранені внаслідок російських обстрілів
Двоє людей поранені та одна загинула у Донецькій області від обстрілів російської армії 29 квітня.
Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
"За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини дістали поранення", — написав він.
Загалом від початку вторгнення, не враховуючи жертви у Маріуполі та Волновасі:
- загинули 1939 людей,
- поранені 4850.
Зросла кількість поранених внаслідок російських обстрілів дітей — ОГПУ
Більше ніж 1854 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 545 дітей загинули та понад 1309 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 529, Харківській — 348, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 136, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.
- 29 квітня внаслідок російського обстрілу м. Одеса постраждали двоє дітей віком 5 та 16 років.
Армія РФ обстріляла курортне село на Миколаївщині. Пошкоджено лінію електропередач
Російські війська з артилерії двічі обстрілювали акваторію Очаківської громади і стільки ж село Рибаківка Коблівської громади, що на Миколаївщині. Загиблих немає.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
З 09:38 по 10:01 29 квітня зафіксовано артилерійські обстріли села Рибаківка Коблівської громади. Внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач біля бази відпочинку. Загиблих немає.
Цього ж дня о 08:07 та 09:40 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Ніхто не травмувався.
Кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 людей — ОВА
Кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях окупантів РФ.
Упродовж доби армія РФ завдала 254 удари по семи населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 29 квітня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 30 квітня, повідомив на своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 254 удари по містах та селах Запорізької області:
- авіаційний — по Малій Токмачці;
- шість разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
- 96 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 151 раз з артилерії обстріляла Оріхів, Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне та Малинівку.
"Надійшло щонайменше 19 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Артилерією та дронами. Війська РФ декілька разів атакували Нікопольщину
У ніч на 30 квітня російські військовослужбовці декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ударами дронів-камікадзе та артилерії опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Пошкоджені два приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає.
За добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб
Станом на ранок 30 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 468 770 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1250 військових.
Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку відбили 13 атак, здійснених військом РФ за підтримки авіації в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ за підтримки авіації 7 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснило 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
На фронті протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснило 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 квітня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Єрмак провів раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram.
"Нещодавнє схвалення США пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів значно пришвидшило переговорний процес, і, переконаний, уже найближчим часом наші лідери зможуть підписати двосторонню безпекову угоду", — підкреслив чиновник.
Під час переговорів сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій.
Наголошується, що угода не лише підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності України.
Сирський прокоментував візит Генсека НАТО до України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував візит Столтенберга до України та наголосив на підтримці НАТО.
Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі.
"Мав честь разом з Президентом Володимиром Зеленським та Міністром оборони Рустемом Умєровим вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони, який він відвідав під час візиту до України", — йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку. Водночас співпраця України з НАТО — це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі.
"Telegram убив рештки своєї репутації" — Центр стратегічних комунікацій про блокування українських чатботів
Telegram блокуванням українських чатботів, які належать до ГУР, СБУ та Мінцифри і які протидіють військовій агресії Росії, "вбив рештки своєї репутації".
Про це сказав в коментарі Суспільному керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.
"Ця ситуація лежала на поверхні, дивно, що це сталось зараз. Це може пояснюватися і тим, що зараз на фронті динамічна ситуація. Для людей, які проживають на ТОТ ще один доказ, що Telegram ненадійна мережа… Питання хто їх адмініструє. У цій ситуації Telegram показує свою непрозорість", — відзначив Ігор Соловей.
Керівник Центру стратегічних комунікацій підкреслив, що представники платформи Telegram вийшли з коментарем, що нібито боти перезавантажили і відновили, а блокування було помилковим.
Харків атакувала ракета Північної Кореї — експерти ООН
Уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11.
Про це у звіті комітету Ради Безпеки вказали спостерігачі ООН, який потрапив до Reuters.
Зазначається, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і порушують ембарго на постачання зброї Північної Кореї.