Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Україна вже почала отримувати зброю з нового пакета допомоги, який Сполучені Штати оголосили минулого тижня. Про це речниця повідомила під час брифінгу.

Жан-П'єр зазначила, що хоче бути "обережною" у відповідній темі, оскільки мовиться про питання оперативної безпеки.

"Допомога в Україну вже йде. Наразі вони отримують безпекову підтримку", — поінформувала представниця Білого дому.

Речниця висловила сподівання, що це озброєння допоможе українським військовим на лінії фронту, аби вони зуміли себе захистити.