"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти": Станіслав Асєєв потрапив до шпиталю

Письменник, член Українського ПЕН та лауреат Шевченківської премії Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті та зараз перебуває у госпіталі. Про це він повідомив 1 травня на своїй сторінці у X.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", — йдеться у дописі.

Разом з тим журналіст Денис Казанський повідомив, що письменник воює на Донеччині під селом Очеретине.

Він додав, що нещодавно вийшов написаний ще у 2013 році роман письменника "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", і 28 квітня мала відбутися презентація, але через загострення на фронті її скасували.