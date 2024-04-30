1 травня — 798 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Одесу російська армія атакувала балістичними ракетами. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох поранених. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
- Польща схвалила до вересня 2025 року захист для українців, які тікають від війни. Але були змінені умови щодо надання грошової допомоги та соцзабезпечення.
- МЗС оприлюднило відповіді на найчастіші запитання щодо консульських послуг для чоловіків призовного віку.
- Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні стільки ATACMS, скільки зможуть.
- У Міноборони уточнили розміри виплат військовослужбовцям. Зокрема, бійці отримають додаткові виплати за участь у бойових діях, а також винагороду за знищену російську техніку.
- Латвія схвалила новий пакет військової допомоги для України.
"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти": Станіслав Асєєв потрапив до шпиталю
Письменник, член Українського ПЕН та лауреат Шевченківської премії Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті та зараз перебуває у госпіталі. Про це він повідомив 1 травня на своїй сторінці у X.
"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", — йдеться у дописі.
Разом з тим журналіст Денис Казанський повідомив, що письменник воює на Донеччині під селом Очеретине.
Він додав, що нещодавно вийшов написаний ще у 2013 році роман письменника "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", і 28 квітня мала відбутися презентація, але через загострення на фронті її скасували.
Внаслідок авіаударів по Золочеву загинули чоловік та жінка
Росіяни вдарили по приватному будинку на околиці Харкова, повідомив Ігор Терехов. Інформацію про руйнування та поранених уточнюють.
Внаслідок авіаударів по Золочеву загинули чоловік та жінка, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, росіяни вдарили по авто та будинку. Поранень зазнали 74-річна жінка та 77-річний чоловік. Зайнялися три автівки.
"Укренерго" повідомило про пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами
"У вівторок 30 квітня, добовий максимум споживання був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок 29 квітня. Активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Вчора, 30 квітня, з 10:00 до 18:30, робота об’єктів ВДЕ обмежувалась через виникнення надлишку електроенергії в енергосистемі", — повідомили у пресслужбі "Укренерго".
В енергосистемі наявні тільки мережеві обмеження. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 203 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.
СБУ затримала у Харкові колаборантку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.
Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини.
У Кіровоградській області змінили час комендантської години у Великодню ніч
У Кіровоградській області змінили час комендантської години у Великодню ніч 5 травня. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
"Під час комендантської години не можна бути на вулицях та в громадських місцях. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", – нагадав він.
Нічна атака на Рязанський нафтопереробний завод в РФ була операцією ГУР
Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.
У ніч проти 1 травня за допомогою безпілотників було вражено Рязанський нафтопереробний завод. Це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.
Раніше про атаку дронів повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на очевидців. За даними очевидців, атака сталася близько третьої години ночі. Люди повідомляли, що було чути гул, а потім сталися два вибухи.
В Одесі відкрили оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків
У Приморському районі Одеси відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку РФ по місту уночі 30 квітня.
Про це 1 травня повідомили у Одеській міськраді.
Унаслідок атаки пошкодило будівлі у Приморському районі, там зранку почав працювати оперативний штаб за адресою Канатна, 83.
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.
Про це МЗС повідомило у соцмережах.
Як стало відомо, представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре. Виконавиця погодилася pro bono виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.
"Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", — заявили в МЗС.
У Запорізькій області побудують перші п'ять підземних шкіл — Федоров
У Запорізькій області планують побудувати перші п'ять підземних шкіл. Три у Запоріжжі, ще дві — у Запорізькому районі.
Про це сьогодні, 1 травня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами посадовця, Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. загальна сума субвенції від держави — до 500 мільйонів гривень:
"Перші 3 школи плануємо у Запоріжжі, 2 — у Запорізькому районі. Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області. Цього тижня оголошуємо перші тендери на будівництво".
Раніше Суспільне повідомляло, що у Запорізькій області планують побудувати десять підземних шкіл. Ще в десяти закладах освіти відремонтують укриття.
Ракетний удар "Іскандером", з літака, безпілотника, мінометів та артилерії: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини
За добу 30 квітня російські війська обстріляли п'ять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Сновській, Новгород-Сіверській та Корюківській. Вогонь вели зі ствольної артилерії, мінометів, безпілотника, літака та ракетного комплексу "Іскандер".
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Сновська громада:
у напрямку села Хрінівка — 12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм
Новгород-Сіверська громада:
- у напрямку села Мамекине — один вибух: вибуховий пристрій, скинутий з БпЛА;
- у напрямку села Ямне — чотири приходи, ймовірно, НАР з літака;
- у напрямку села Ясна Поляна — два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Корюківська громада:
у напрямку села Перелюб — ракетний удар, ймовірно, з ОТРК "Іскандер" з касетною бойовою частиною.
Двоє людей загинули на Донеччині від російських обстрілів 30 квітня
В Донецькій області в останній день квітня загинули двоє людей — чоловік та жінка.
Про жертви за добу 30 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 30 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новоолександрівці та Калиновому", — написав він.
Як напередодні повідомляла облпрокуратура, у Калиновому у себе вдома загинув 71-річний чоловік, а в Новоолександрівці жінку вбило під час обстрілу на власному подвір'ї.
Загалом від початку вторгнення, не враховуючи жертви у Маріуполі та Волновасі:
- загинули 1941 людей,
- поранені 4850.
У Києві СБУ проводить безпекові заходи
Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що основна мета заходів — перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів та місць масового перебування людей. Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
Додаткові наряди поліції та муніципальної охорони: безпека у Києві на Великдень
Під час святкування Великодня, 5-го травня, у столиці будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Для підтримання правопорядку залучать представників Національної поліції України та співробітників муніципальної охорони Києва.
Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян — храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", щоб не допустити провокацій. Зокрема, правоохоронці у разі повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.
"Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень. Комендантська година на Великдень діятиме без змін — з 00:00 до 05:00", — йдеться у повідомленні.
Киян та гостей міста, закликають за можливості подивитися богослужіння онлайн — по ТБ або через YouTube чи Facebook.
"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму — дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Пам'ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні — прямуйте в найближче укриття", — сказав очільник КМВА Сергій Попко.
Пошкоджені стільникова вежа, магазин, будинки. Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Херсонщини
Російські військові упродовж доби обстрілювали житлові квартали 13 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram зранку 1 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зокрема били по Антонівці, Кізомису, Інженерному, Новотягинці, Придніпровському, Велетенському, Тягинці, Миколаївці, Ольгівці, Новоолександрівці, Львовому, Дудчанам та Херсону, йдеться в повідомленні.
Пошкоджені стільникова вежа, магазин та вісім приватних будинків. Загиблих та поранених немає, повідомив Прокудін.
Військові РФ обстріляли три громади на Сумщині
1 травня військові РФ здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Середино-Будську громаду солдати РФ обстріляли з артилерії (2 вибухи) та міномету (6 вибухів).
По Есманьській громаді здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).
Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета.
30 квітня військові РФ здійснили 58 обстрілів Сумської області, зафіксовано 286 вибухів. Під обстрілами були 11 громад.
Російські обстріли пошкодили сільськогосподарську техніку на Миколаївщині
Протягом минулої доби, 30 квітня, армія РФ з артилерії обстрілювала Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини. Артилерійським вогнем пошкоджено будівлі та техніку.
Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
30 квітня о 15:10 під російськими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння. Загиблих немає. О 22:23 армія РФ здійснила повторний обстріл громади, проте обійшлося без руйнацій і постраждалих.
О 15:25 та 15:49 війська Росії завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 в Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні, повідомили у ВМС ЗСУ.
Армія РФ обстріляла Нікополь з важкої артилерії та "Градів": поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівки
Ввечері 30 квітня армія РФ тричі обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Застосувала важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, поранена 82-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені сім багатоповерхівок, адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечений також двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач.
Наслідки атак уточнюють, додав посадовець.
За минулу добу армія РФ завдала 383 удари по шести населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 30 квітня, російські військові атакували шість населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 1 травня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 383 удари по містах та селах Запорізької області:
- авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;
- 13 разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
- 136 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 232 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 1 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 469 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1120 військових.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках українські захисники відбили по 33 атаки росіян — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 1 травня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку відбили 21 атаку, здійснену військом РФ в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де росіяни 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ 5 разів атакувало позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, росіяни здійснили 2 безуспішні атаки на позиції українських військ.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 122 бойових зіткнення
На фронті протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснило 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 1 травня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, виникла пожежа — ЗМІ
Внаслідок удару безпілотниками на Рязанському нафтопереробному заводі у Росії почалася пожежа.
Про це повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на очевидців.
Офіційної інформації немає.
За словами очевидців, атака сталася близько третьої години ранку. Люди повідомляють, що було чути гул, а потім сталися два вибухи.
Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану
У вівторок увечері, 30 квітня, Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії, направивши документ на підпис Джо Байдену.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що закон про заборону імпорту російського урану був ухвалений одноголосно. Він набуде чинності через 90 днів після підписання.
Згідно з документом, до січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону — у разі, якщо інших джерел постачання Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з Росії.
В Одесі загинули троє людей внаслідок удару балістичними ракетами
Троє людей загинули внаслідок удару РФ по Одесі балістичними ракетами, ще троє поранені.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
У Росії зросли ціни на пальне — Рolitico
Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвели до того, що Кремль намагається захистити власну територію, водночас ведучи війну проти України. Але ці атаки також призвели до того, що найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а ціни на пальне різко зросли.
Про це пише Politico.
Видання зазначає, що ціни на дизпаливо для російських споживачів зросли майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені зупиняти виробництво.
Норвегія збільшує допомогу Україні на $600 млн
Уряд Норвегії збільшить допомогу Україні на 7 мільярдів норвезьких крон у переглянутому національному бюджеті.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції у вівторок, 30 квітня, повідомляє видання E24.
Зазначається, що 7 мільярдів норвезьких крон є доповненням до 15 мільярдів норвезьких крон, які Норвегія вже надала Україні цього року. Загалом підтримка України в межах програми Нансена становитиме 22 мільярди норвезьких крон.
Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Норвегії за рішення збільшити підтримку України на 600 мільйонів доларів.
В Одесі пролунали сильні вибухи
В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У регіоні оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.