29 квітня — 796 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Telegram розблокував офіційні українські боти. Зокрема, йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог".
- Сили оборони перемістились на нові рубежі на Донеччині, Росія намагається прорвати лінію фронту, заявив головнокомандувач ЗСУ.
- Попередньо, двоє вбитих українців у Німеччині були військовими ЗСУ, які проходили реабілітацію.
- За оцінками Міноборони Британії, Росія на війні в Україні втратила близько 450 тисяч військових вбитими та пораненими.
Дуже повільно записуються на евакуацію: за тиждень з Очеретинської громади на Донеччині вивезли майже 15 людей
З Очеретинської громади, що у Донецькій області, за минулий тиждень евакуювали близько 15 людей. Вчора, 28 квітня, вивезли двох людей, сьогодні — також двох. Зараз у громаді залишаються близько 490 жителів.
Про це Суспільному Донбас розповів голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко.
"Евакуація з Очеретинської громади продовжується, вона не закінчувалась. Щоб можна було заїхати безпосередньо в населений пункт, то це Новоселівка, Желанне, Архангельське. В саме Очеретине заїхати складно, бо там активні бойові дії, але буває, що люди виходять пішки ми їх підхоплюємо та вивозимо далі. Це поодинокі випадки, але станом на зараз в нас так вийшли шестеро людей, на вихідних вийшла 98-річна бабуся, 88-річний дідусь, трохи раніше, 22 квітня — ще троє людей, їх військові підібрали та відвезли у лікарню", — уточнив Микола Коваленко.
Подружжя росіян-шпигунів ГРУ можуть стояти за вибухами і отруєннями в Європі — The Insider
Координаторами серії вибухів та отруєнь у Європі, організованих Головним розвідуправлінням РФ, були шпигуни-нелегали, подружжя Микола та Олена Шапошнікови, які оселилися в Чехії під виглядом політичних емігрантів, а потім купили віллу в Греції, яку надавали в користування вбивцям із ГРУ.
Про це йдеться у розслідуванні The Insider.
За даними журналістів, Шапошнікови збирали для російської розвідки інформацію про військові постачання та допомагали їм влаштовувати диверсії, зокрема вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії і отруєння болгарського бізнесмена-зброяра Гебрева.
Видання зазначає, що готель Шапошнікових Villa Elena на півночі Греції протягом останніх п’ятнадцяти років слугував сховком для членів підрозділу 29155 ГРУ, "загону вбивць і диверсій Путіна", відповідального за отруєння ворогів Кремля та підрив складів озброєнь, що зберігалися в Чехії та Болгарії, щоб їх не могли надіслати грузинській та українській арміям, а також підтримуваним Заходом сирійським повстанцям. За даними розслідувачів, Шапошнікови сприяли цим вибухам.
Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили п'ять атак російської армії на Оріхівському напрямку поблизу населених пунктів Новодарівка Запорізької області та Старомайорське Донецької області.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомили у вечірньому зверненні Генштабу ЗСУ.
"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, п'ять разів атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області", — йдеться у зведенні.
Окрім цього у Генштабі зазначили, що російські військовослужбовці завдали авіаудару в районі Макарівки, а також обстріляли з артилерії та мінометів територію близько 15 населених пунктів, серед яких Білогір'я, Роботине та Кам'янське Запорізької області.
Російські КАБи у Харкові влучили поблизу притулку для тварин та житлових багатоповерхівок: наслідки удару
Щонайменше шість багатоповерхівок пошкоджені внаслідок ударів двох керованих авіабомб по Київському району Харкова 29 квітня. Також пошкоджень зазнав притулок для тварин. Працівник притулку зазнав поранень.
У момент вибуху у притулку перебували близько 12 людей, розповіла Суспільне Харків адміністраторка організації "Порятунок тварин Харків" Тетяна Пасенок.
"У нас на зміні працюють 14 людей. Дехто встиг піти додому. Мене набрали наші співробітники розповіли, що поряд із притулком влучив снаряд і сказали, що хтось лежить на землі. Дівчата підбігли до нього, побачили, що це Валентин — наш співробітник, який в момент вибуху ішов додому. Його з уламковим пораненням забрала швидка. Коли стався вибух, наші співробітники збиралися додому, вони перевдягалися. Вони почули вибух, всі впали на підлогу. Потім вони почали бігати, перевіряти, чи все гаразд з собаками й тоді один із хлопців помітив, що в нього рана на ступні, бо повилітали вікна", — розказує вона.
Наразі відомо про чотирьох жертв російського удару по Одесі: загинули три жінки й один чоловік, заявив керівник ОВА Кіпер. За уточненою інформацією, травмувались 27 людей, серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у тяжкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.
Ракети до IRIS-T і 10 БМП Marder: Німеччина передала нову допомогу Україні
Німеччина 29 квітня відзвітувала щодо нового пакета військової допомоги для України. Зокрема було передано додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніка. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.
Як зазначається, до списку увійшли:
- 10 БМП Marder зі снарядами та запчастинами;
- боєприпаси для танків Leopard 2;
- 7 500 снарядів калібру 155 міліметрів;
- 2 зенітних ракетних комплекси SKYNEX із боєприпасами;
- майже 30 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard;
- ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
- радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
- мостоукладальний танк Beaver із запчастинами;
- броньована інженерна машина DACHS;
- 9 мінних плугів;
- системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;
- 60 підвісних моторів;
- 600 світлодіодних ламп;
- 6 тягачів для перевезення танків М1070;
- 18 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів;
- 3 000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;
- 120 міліметрові мінометні боєприпаси;
- майже 2 000 маскувальних сіток;
- 2 000 дощовиків;
- 100 000 аптечок.
Війська РФ атакували керованими авіабомбами село в Ямпільській громаді на Сумщині
29 квітня армія РФ атакувала керованими авіаційними бомбами село в Ямпільській громаді на Сумщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
По території села російські армійці вдарили двома керованими авіабомбами. В селі зруйнована місцева школа. За інформацією ОВА, травмованих немає.
Російські війська з артилерії обстріляли місто Красногорівка — поранені двоє людей
29 квітня російські військові з артилерії обстріляли місто Красногорівка, що у Донецькій області. Внаслідок цього поранені чоловік та жінка. Про це журналістам Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"З осколковими пораненнями доправили до лікарні 60-річну жінку та 68-річного чоловіка 68 років", — уточнила речниця.
За інформацією речниці, за вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
На тимчасово захопленій території Запорізькій області росіяни вперше здійснюють строковий військовий призов
На тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни вперше здійснюють строковий військовий призов. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Підготовка до примусової мобілізації почалася півроку тому. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі були створені фейкові військкомати. У селах – призовні пункти. Виявляли мобілізаційний ресурс", — повідомив посадовець.
У Херсонській громаді армія РФ пошкодила 86% закладів освіти
На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Херсонській міській територіальній громаді діяв 151 заклад середньої, дошкільної, позашкільної та профтехосвіти. Наразі армія РФ пошкодила 86% із них.
Про це в Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
З моменту деокупації у Херсонській громаді внаслідок російських обстрілів пошкоджені 130 закладів освіти, зокрема два інклюзивно-ресурсних центри, 59 гімназій і шкіл, 71 дитячий садок, десять закладів позашкільної і дев'ять — профтехосвіти, йдеться у дописі.
Повністю знищені дві школи і два дитячих садочки, 26 закладів освіти мають критичний рівень руйнувань.
Також керівник МВА інформував, що 14 освітніх закладів зазнали руйнувань внаслідок повені, яку росіяни спричинили підривом греблі на Каховській ГЕС.
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вашингтоні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні у 9-11 липня.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з Зеленським, передає кореспондент Суспільного.
За словами Столтенберга, він обговорював із Зеленським підготовку до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.
"Я з нетерпінням очікую зустрічі з вами на саміті у Вашингтоні", – сказав він.
Водночас Столтенберг заявив, що у липні навряд чи Україна отримає запрошення до НАТО.
"Україна на незворотному шляху до вступу до НАТО. Цей день колись обов’язково настане. Коли буде слушний час. Але домовленості про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується. Для того, аби Україна стала членом НАТО, необхідно, щоб всі 32 члени дали свою згоду. Але такого рішення не вдасться досягнути на саміті у липні",– сказав він.
Раніше на заході в Atlantic Council постпред США при НАТО Джуліана Сміт повідомила, що президента Зеленського запросять на запланований у липні саміт НАТО у Вашингтоні, оскільки тема України стане там ключовою.
"Буде можливість вітати Зеленського у Вашингтоні, щоб стати разом із тридцятьма двома іншими лідерами, зімкнути з ним руки і зробити так, щоб Москва зрозуміла одне – союзники по НАТО нікуди не підуть",– заявила вона.
Дипломатка зазначила, що НАТО залишиться з Україною "так довго, як буде потрібно".
В Одесі пролунав вибух, є загиблі та поранені
Ввечері 29 квітня в Одесі пролунав вибух. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Росія атакувала Київський район Харкова 29 квітня: є поранена
Вибухи пролунали у Харкові під час дії повітряної тривоги 29 квітня. Попередньо, Росія била по місту авіабомбами. Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
Перед цим о 17:52 пуски керованих авіабомб фіксували у Повітряних силах.
Влучання по Харківщині з авіації РФ підтвердив керівник обладміністрації Олег Синєгубов і міський голова Ігор Терехов.
НАТО не виконало обіцянок щодо озброєння Україні, але тепер все зміниться — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу не виконали своїх обіцянок стосовно постачання військової допомоги Україні Про це політик повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент Суспільного.
"США витратили шість місяців на узгодження пакета (підтримки — Ред.), а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться", — зазначив Столтенберг.
За словами генсека Альянсу, на те, що Україна буде швидше отримувати озброєння, вплинуло схвалення фінансування допомоги від США на понад 60 мільярдів доларів, пакет від Великої Британії, передача Німеччиною ще одної системи Patriot та збільшення підтримки з боку Нідерландів.
Політик підкреслив, що на фоні всього оголошеного також очікуються й інші "нові зобов'язання", які "відчутно вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні".
"Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться", — додав генсек НАТО.
Працівники СБУ Тернопільщини повідомили про підозру ексдепутату
Працівники СБУ Тернопільщини повідомили про підозру ексдепутату "Опоблоку", який вступив до лав незаконного правоохоронного органу росіян в окупованій Каховці.
Про це повідомили на сторінці управління СБУ в Тернопільській області.
Після окупації Херсонщини російськими військами ексдепутат Каховської міської ради від забороненої проросійської політичної партії "Опозиційний блок" прийняв пропозицію та добровільно приєднався до органів окупаційної влади. Він погодився на співпрацю та вступив до управління міністерства внутрішніх справ Росії у Херсонській області.
У липні 2022 року його призначили на посаду слідчого, а згодом він обійняв посаду старшого слідчого.
"Чоловік допомагав Росії підтримувати окупаційний режим, а також залякував мирних жителів тимчасово окупованих міст Херсонщини. Колаборант примушував працівників Каховської центральної міської лікарні до співпраці з окупаційною владою та вимагав у керівництва лікувального закладу вести діловодство російською мовою. Крім того, він примушував підприємців реєструвати свою діяльність відповідно до вимог російського законодавства і сплачувати податки місцевій окупаційній адміністрації", — йдеться у повідомленні.
Зеленський розповів, від чого залежить потужність війська та перехоплення ініціативи на фронті: назвав три пункти
Президент Володимир Зеленський заявив, що стабілізація на полі бою, потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи та розгортання контрнаступальних дій залежать від трьох головних пунктів.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент Суспільного.
"Перший пункт — схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й США. Другий — вчасне постачання зброї. І третій — поставка Україні "конкретного" озброєння", — сказав Зеленський.
На думку президента, що перший пункт, який був дуже складний, виконаний — є пакет і фінансова підтримка, отже можна розраховувати на ці гроші.
Глава держави зазначив, що наразі позитиву в другому пункті не побачив, утім поставки все ж "трішки" пішли. Водночас процес важливо прискорити.
Третій пункт, як пояснив Зеленський, є найважливішим. Президент підкреслив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.
"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт, просто зараз не місце: де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливі", — додав глава держави.
Вбивство українських військових у Німеччині: У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичний мотив злочину
Німецька поліція затримала "чоловіка російської національності "підозрюваного у вбивстві українських військових 27 квітня в німецькому місті Мурнау. У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину".
Як пише Spiegel, сліди крові привели поліцію до будинку підозрюваного у вбивстві українців 57-річного громадянина Росії. Чоловік перебував удома у стані сильного алкогольного сп'яніння і не опирався під час затриманні.У неділю, 28 квітня був виданий ордер на його арешт.
Поліція поки що коментує мотиви ймовірного злочинця. Представник поліції повідомив виданню, що наразі немає жодних ознак політичного підґрунтя, наприклад, розбіжностей у поглядах на російську війну проти України. Швидше за все, певну роль "могло відіграти особисте походження". Чоловіки, ймовірно, були знайомі.
Як зазначає Spiegel, невідомо, чи були українські військові у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння злочину. За даними поліції, ймовірний злочинець заявив, що між чоловіками виникла сварка.
Як сказав міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн, є свідки, які бачили чоловіків разом раніше.
"Є покази свідків про те, що трьох осіб, які брали участь у нападі, раніше бачили разом. Є ознаки того, що всі вони вживали багато алкоголю. Це все потрібно з'ясувати. На цей час ми не маємо переконливих доказів того, що це було відображенням конфлікту між Росією та Україною, так би мовити", — сказав він.
Кримчанин, режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов захищає Часів Яр
Режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов, який народився у Криму, перебуває в місті Часів Яр, який наразі є одним з головних форпостів на Донбасі. Про це Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Тримаємо Часік", — написав він.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв про загострення ситуації на пол бою та активних атак з боку військ РФ.
"На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр", — зауважив Сирський.
У Білорусі визнали "екстремістськими формуваннями" видання DW Belarus і UDF.by
У Білорусі МВС внесло до реєстру "екстремістських формувань" видання DW Belarus і "UDF — Новини Білорусі". За версією відомства, приводом для додання зазначених медіа у відповідний список стало те, що вони нібито "здійснюють екстремістську діяльність".
У Telegram-каналі білоруського підрозділу Deutsche Welle наразі понад дев'ять тисяч підписників, а на сайті проєкту "UDF — Новини Білорусі" виходять матеріали про суспільно-політичну ситуацію у державі.
Невизнаний низкою держав білоруський президент Олександр Лукашенко у липні 2023 року підписав закон, що обмежує роботу іноземних ЗМІ.
Україна подала до Ради Європи заявку про часткове призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини
Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Йдеться, зокрема, про скасування права розпоряджатися своїм майном. Документ опублікували на сайті міжнародної організації.
Згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватися низки положень Конвенції.
Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:
- здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;
- запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку;
- встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;
- проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;
- встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;
- заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу;
- встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
Латвія, Литва та Естонія заявили, що РФ перешкоджає сигналам GPS у Балтійському морі
Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації, заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, пише Financial Times.
"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати", – сказав у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.
Литовський Telecentras передав Україні 17 радіопередавачів
Литовський центр радіо та телебачення (Telecentras) передав Україні 17 FM-радіопередавачів, які використовуються для відновлення пошкоджених мереж радіопередач. Про це повідомляє LRT.
Зазначається, що наразі передавачі, передані Україні, монтуються, а частина з них вже вводиться в експлуатацію у районах, що постраждали від російських обстрілів.
У Telecentras додали, що це друга партія гуманітарної технологічної допомоги, що була доставлена Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Раніше, у квітні 2022 року, Telecentras передав українським колегам десять радіопередавачів та дев'ять телевізійних передавачів.
Окупанти бояться пропускати потяги з пальним через Кримський міст — Плетенчук
Протягом останнього місяця потяги, що перевозять пальне, залишаються припаркованими в Тамани (Краснодарский край), оскільки російські війська бояться пропускати потяги з пальним через Кримський міст.
Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в етері телемарафону "Єдині новини".
Він зазначив, що російські військові сумніваються у можливості Кримського мосту витримати великі навантаження після отриманих пошкоджень.
"Якщо ще машинами, навіть військовими вантажівками, по ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад, з пальним, стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не мають впевненості, що міст витримає цей вантаж після отриманих пошкоджень", — наголосив Плетенчук.
Російські війська вдарили по Кізомису на Херсонщині: загинула людина
Російські війська обстріляли Кізомис у Білозерській громаді Херсонської області. Поранення отримав 60-річний чоловік, який помер по дорозі до лікарні. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Під час російського обстрілу чоловік перебував на городі. Він отримав вибухову травму та поранення ноги. "Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні", — повідомили в ОВА.
У Києві замайорів військово-морський прапор ЗСУ з нагоди 106 річниці флоту України
29 квітня на флагштоці КМДА підняли військово-морський прапор Збройних Сил України. Подія присвячена 106-ї річниці підняття стягів України на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.
Уперше підняття українських прапорів відбулося 29 квітня 1918 року на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці. Цей день вважається початком формування флоту України.
"Третій рік поспіль річниця підняття прапорів на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці, встановлення військово-морського прапора Збройних Сил України відзначається в умовах повномасштабної війни. Підрозділи ВМС також залучені до відбиття збройної агресії Росії проти України", — йдеться у повідомленні.
У Харкові та прилеглих районах відновили цифрове мовлення українських телеканалів
У Харкові та прилеглих районах Харківщини відновили роботу всіх мультиплексів. Телебачення не працювало через удар РФ по телевежі. Про це повідомила пресслужба оператора "Зеонбуд".
"Наразі працюють всі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних та 3 регіонально-місцевих мовників", — зазначили в повідомленні.
Для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо у вас є приймач "Т2".
Телебачення не працювало внаслідок ракетного удару росіян по телевежі Харкова 22 квітня. До того дня вежа витримувала російські атаки навесні 2022 року та була найвищою спорудою в місті.
15 років тюрми отримали 3 зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ
Як повідомляє пресслужба СБУ, термін ув’язнення 15 років отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.
"Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою. За матеріалами СБУ суд призначив зрадникам 15 років тюрми", — йдеться в повідомленні.
Українців попередили про шахраїв, які викрадають аккаунти використовуючи петицію про присвоєння звання "Герой України"
"Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку «Електронних петицій", — йдеться у повідомленні команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Алгоритм дій шахраїв наступний:
- Користувач (-ка) переходить за посиланням у фейковому повідомленні.
- На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.
- Користувач (-ка) вводить код у WhatsApp, щоб «додати довірений пристрій».
- Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.
Як наслідок, зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.
Рекомендації Держспецзв’язку щодо того, як захиститися:
- Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
- Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.
- Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
- Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
- Налаштуйте двофакторну автентифікацію.
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе. Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою", — йдеться у повідомленні.
Надвечір жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються.
Українські пілоти використовують iPad для виконання бойових завдань — ЗМІ
Як повідомляє Business Insider, iPad або аналогічні планшети можуть допомогти українцям в оборонних місіях.
Стратегія полягає в тому, що пілоти реактивних літаків "заманюють" засоби протиповітряної оборони противника на приціл своїх радарів. Потім радіолокаційні хвилі простежуються до їх джерела, і українські пілоти наносять удари такою зброєю, як високошвидкісні протирадіаційні ракети AGM-88 американського виробництва (HARMs).
На відео видно, як пілот реактивного літака керує радянським літаком Су-27, оснащеним iPad або аналогічним планшетом в кабіні. На планшеті також відображається навігаційна карта та інша інформація про політ.
Водночас Business Insider не зміг перевірити, де і коли було знято відео, а також чи було на ньому відображено бойове завдання або навчальний політ.
Зеленський оприлюднив знімки з роботою українських захисників з дронами
"Максимум зусиль для нарощення наших можливостей у роботі з дронами. І я дякую партнерам, які допомагають. Дякую всім, хто тренує операторів, нашим воїнам за ефективну роботу. Дякую всім, хто працює на виробництві, хто своєю працею забезпечує більше захисту українському небу", — написав президент Володимир Зеленський у Telegram.
Суспільне звернеться до голів комітетів Ради щодо висловлювань нардепки Безуглої — заява мовника
Суспільне відреагувало на депутатські закиди у соціальній мережі.
Заява мовника опублікована на корпоративному сайті Суспільного, йдеться, зокрема, про те, що однією з передумов вступу України до ЄС є існування незалежного Суспільного мовника, а успіх трансформації державного медіа в Суспільне відзначають у Раді Європи, Європейській комісії, USAID та інших міжнародних організаціях. Крім того, мовник дотримується усіх журналістських стандартів і є в "білому списку" медіа, який є знаком якості.
Мовник звернеться до голів Комітетів Верховної Ради України — з проханням дати оцінку висловлюванням Мар'яни Безуглої; з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова — з проханням розглянути спроби тиску й поширення токсичних наративів щодо медіакомпанії; ️з питань інтеграції України до Євросоюзу — з проханням дати оцінку спробам підірвати реформу, яка була зобовʼязанням України згідно з угодою про Асоціацію України з ЄС.
Раніше депутатка Мар'яна Безугла написала у Facebook, що начебто від кількох джерел їй "стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки, однак за документами ці люди працюють на повну ставку".
В Україні затвердили перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Міністерство охорони здоровʼя України затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом «Бойова травма»: «Анестезія у пацієнтів із травмою»; «Гострий компартмент-синдром»; «Бойова торакальна травма»; «Бойові поранення: дебридмент та іригація»; «Висока двостороння ампутація»; «Судинна травма». Клінічні протоколи опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, в тому числі бойові медики", — йдеться у повідомленні.
Наступні сім протоколів з надання меддопомоги у разі бойових травм міністерство винесе на громадське обговорення найближчим часом.
"Укренерго" застосовувало графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі
"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", — йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.
Також в міністерстві повідомили, що Україна на запит Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу — прийняла надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт*год. Водночас після проходження пікових годин Україна на запит Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт*год.
В окупованому Криму повідомляють про дефіцит працівників швидкої допомоги
В окупованому Криму спостерігається дефіцит серед працівників швидкої допомоги. Про це розповів Суспільне Крим фельдшер однієї зі станцій швидкої допомоги у Сімферополі.
За його словами, у пункті швидкої допомоги у Сімферополі нестача медпрацівників складає не менше 30%.
"Я б навіть сказав, що дефіцит у нас більше ніж 21%. Я перевівся у швидку два роки тому, бо тут зарплата трохи більша. Тоді дефіцит був незначний, десь 10%, вакансій було небагато. Але за цей час багато людей звільнилося, або перейшли на іншу роботу. У Криму багато медичних закладів, в тому числі оздоровчих. Конкуренція за працівника велика, особливо під час курортного сезону. У нас зараз серйозна нестача фельдшерів та медсестер. У нашому пункті дефіцит на змінах — це не менше 30%", — розповів він.
Квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова в Одесі повторно виставили на аукціон
Фонд державного майна України виставив на аукціон дві конфісковані квартири, які належали російському олігарху Михайлу Шелкову та колаборанту Володимиру Сальдо. Обидві розташовані в Одесі.
Відповідна інформація розміщена на порталі Prozorro.Продажі. У Фонді держмайна повідомили, що об’єкти нерухомості розташовані у Приморському районі Одеси, неподалік від пляжу "Аркадія". Квартира Шелкова — у 650 метрах від Чорного моря, В. Сальдо близько 1,2 км.
Колишню квартиру російського олігарха площею 175,5 м² виставили на торги зі стартовою ціною 3,76 млн гривень. Житло держзрадника Сальда має площу 128,5 м² та продається зі стартовою ціною 1,87 млн гривень.
СБУ затримала подружжя, які наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини
Як повідомляє пресслужба СБУ, затримано подружжя-агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України. За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".
За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на ґуґл-картах.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Telegram розблокував роботу офіційних українських ботів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог». Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів РФ на Запоріжжі сталися дві пожежі — ДСНС
Минулої доби, 28 квітня, в містах Гуляйполе та Оріхів Пологівського району Запорізької області внаслідок російських обстрілів виникли дві пожежі. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, у Оріхові горіли три квартири в п’ятиповерховому житловому будинку на загальній площі 150 кв.м, а у Гуляйполі — дах приватного будинку та господарчої споруди на загальній площі 70 кв.м.
Інформація про загиблих та поранених не надходила.
Кримські партизани зафіксували одну з найбільших нафтабаз окупантів в Джанкої
Кримські партизани протягом кількох місяців спостерігали за однією з найбільших нафтабаз окупантів в Джанкої. Вона використовується російськими військами задля вирішення логістичних питань, а також охороняється регулярними патрулями.
Про це повідомив військово-партизанський рух "Атеш"на своєму каналі у Telegram.
"Ми змогли зафіксувати шляхи логістики та техніку, яку використовують для перевезення нафтопродуктів. Зазначається, що вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розташовані десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти дорожать цим об'єктом", — йдеться в повідомленні.
Партизани слідкували за російською нафтобазою в Джанкої з кінця минулого року,
"Атеш" надав фотографії об'єкта, які були зроблені в лютому.
На Донеччині троє жителів поранені від обстрілів
Протягом 28 квітня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині троє людей отримали поранення у Красногорівці, Желанному та Птичому.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1938 загинули,
- 4848 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
47-річний чоловік підірвався на вибухівці в Ізюмському районі Харківщини
Підрив, попередньо на міні-пелюстці, стався поблизу села Байрак, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Пораненого направили до лікарні з пошкодженням правого ока.
Вночі та зранку військові РФ завдали 41 удар по двох громадах Сумщини
Вночі та зранку 29 квітня військові РФ 6 разів обстрілювали Сумщину, зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська та Есманьська громади.
Про це повідомили в ОВА.
По Краснопільській громаді російські військові били з мінометів (14 вибухів) та артилерії (15 вибухів).
Есманьську громаду обстріляли з артилерії (12 вибухів).
Протягом дня 28 квітня армія РФ завдала ударів по десяти громадах Сумщини. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська та Середино-Будська громади.
Росіяни обстріляли сім сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини
За добу 28 квітня російські війська обстріляли сім сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Вогонь вели з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), ствольної артилерії, мінометів та безпілотника.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
у напрямку села Грем’яч — п'ять приходів, ймовірно, з РСЗВ та чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
Семенівська громада:
- у напрямку села Карповичі — шість приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Леонівка — дев'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Прогрес — дев'ять приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Луб’яне — сім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Заріччя — дев'ять приходів, ймовірно, з міномета 120 мм.
Сновська громада:
у напрямку села Єліне — два приходи, ймовірно, вибухові пристрої, скинуті з БпЛА, та вісім приходів, ймовірно, з міномета 120 мм.
Пошкоджені навчальний заклад, дитсадок, агропідприємство. Армія РФ за добу обстріляла 19 населених пунктів Херсонщини
Російські військові упродовж минулої доби обстріляли 19 населених пунктів на правобережжі Херсонської області.
Про це у Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами були Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерка, Кізомис, Іванівка, Станіслав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирка, Ольгівка, Дар'ївка, Дудчани та Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені п'ять приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство. Загиблих та поранених немає.
ISW: відхід Сил оборони з позицій біля Авдіївки не сприятиме швидким тактичним успіхам РФ у цьому районі
Попри нещодавні успіхи російських військ проблизу Авдіївки, в найближчій перспективі російські війська навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого просування в цьому районі.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Нещодавні успіхи російських військ на північний захід від Авдіївки змусили українські війська відступити з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, хоча це поки що не сприяло швидкому досягненню російських тактичних успіхів. Російські війська, як і раніше, навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі”, — відзначили аналітики.
Зазначається, що український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський повідомив 28 квітня, що українські війська відійшли з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та Семенівки (на захід від Авдіївки) на позиції далі на захід задля збереження українських військових.
Як відзначили аналітики, Сирський визнав, що російські сили здійснюють тактичне просування на північний захід від Авдіївки, а українські офіційні особи повідомили, що російські сили розгорнули до чотирьох бригад для тактичного проникнення в районі Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).
Російські війська перекинули до лінії фронту на північний захід від Авдіївки посилену дивізійну групу (переважно з чотирьох бригад Центрального військового округу) з метою стабілізації невеликого виступу в цьому районі та подальшого проникнення вглиб української оборони вздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, йдеться в аналітичному звіті.
“Російські війська не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового (на північний захід від Авдіївки), Бердичів і Семенівки після відведення українських військ з обмежених тактичних позицій у цьому районі, однак це свідчить про те, що українські війська утримують позиції і сили в цьому районі, що наразі уповільнює подальше просування російських військ на захід”, – йдеться у звіті ISW.
За оцінками аналітиків, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати тактичні переваги на Авдіївському напрямку протягом наступних тижнів, і українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, якщо російські війська загрожуватимуть іншим українським тактичним позиціям у цьому районі.
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Ввечері 28 квітня війська РФ поцілили по Нікопольщині. Обстріляли райцентр з важкої артилерії.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За повідомленням, пошкоджена гімназія. Зачепило лінію електропередач. Загиблих та поранених немає.
"Ніч в районі була тихою. Без прильотів минулося і в цілому по області", – повідомив він.
Протягом дня, 28 квітня, військові РФ двічі обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії. У Нікополі внаслідок російських обстрілів понівечені п'ять приватних будинків та три господарські споруди. У Покровській сільській громаді обстежують атаковані території.
Армія РФ за минулу добу завдала 346 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області: одна людина поранена
Протягом минулої доби, 28 квітня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранень.
Про це сьогодні, 29 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок російського обстрілу Запорізького району одна людина дістала поранень.
Загалом армія РФ завдала 346 ударів по містах та селах Запорізької області:
- ракетний — по Запоріжжю;
- шість авіаційних — по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному;
- п'ять разів застосувала РСЗВ по Левадному, Малій Токмачці та Роботиному;
- 118 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 216 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська.
"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 квітня.
Підрозділи ракетних військ завданли ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління окупантів РФ.
За добу російське військо втратило 1320 військових — Генштаб
Станом на ранок 29 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 467 470 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1320 військових.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку військо РФ провело 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації 15 разів намагалося прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку окупанти РФ 4 рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакувало позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 131 бойове зіткнення
На фронті протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснило 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 квітня.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
МЗС Польщі: "Якщо Росія нападе на нас, вона програє"
Якщо Росія нападе на Польщу, вона програє, тому що Захід сильніший за неї.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в Інтерв'ю газеті Bild.
Він додав, що сьогодні Україна воює не одна.
На думку Сікорського, у разі перемоги Росії Володимир Путін зробить те, що Гітлер зробив із Чехословаччиною – "він візьме під контроль українську промисловість і людей і використає їх для продовження війни". Краще зупинити Путіна в Україні, зазначив дипломат.
ГУР: Telegram заблокував "Бот розвідки"
У неділю, 28 квітня, керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема — заблоковано "Головний бот розвідки".
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Як пише ГУР, боти заблоковані необґрунтовано всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало.
"Незважаючи на блокування нашого бота - ваші персональні дані в безпеці!", — йдеться у заяві ГУР.
В українській розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.
"Не надсилайте на них жодних персональних даних", — закликали в ГУР.