НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ракети до IRIS-T і 10 БМП Marder: Німеччина передала нову допомогу Україні
НІМЕЧЧИНАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

Ракети до IRIS-T і 10 БМП Marder: Німеччина передала нову допомогу Україні

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Marder
Бойова машина піхоти Marder. Фото: AP

Німеччина 29 квітня відзвітувала щодо нового пакета військової допомоги для України. Зокрема було передано додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніка.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

Як зазначається, до списку увійшли:

  • 10 БМП Marder зі снарядами та запчастинами;
  • боєприпаси для танків Leopard 2;
  • 7 500 снарядів калібру 155 міліметрів;
  • 2 зенітних ракетних комплекси SKYNEX із боєприпасами;
  • майже 30 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard;
  • ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
  • радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
  • мостоукладальний танк Beaver із запчастинами;
  • броньована інженерна машина DACHS;
  • 9 мінних плугів;
  • системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;
  • 60 підвісних моторів;
  • 600 світлодіодних ламп;
  • 6 тягачів для перевезення танків М1070;
  • 18 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів;
  • 3 000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;
  • 120 міліметрові мінометні боєприпаси;
  • майже 2 000 маскувальних сіток;
  • 2 000 дощовиків;
  • 100 000 аптечок.

16 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України на 1,1 мільярда євро.

Раніше депутати Бундестагу схвалили державний бюджет на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили 7,6 мільярда євро.

Топ дня
Карін Жан-П'єр
Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Генштаб ЗСУ втрати врога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні за добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення 30 квітня, війна в Україні, обстріли
Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
"Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера" в Одесі, 29 квітня
Удар по Одесі, вбиті військові в Німеччині та новий пакет допомоги. 797 день війни. Онлайн

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Загиблий у Німеччині український військовий
Вбивство українських військових у Німеччині: У ДШВ ЗСУ упізнали одного з загиблих
Німеччина, поліція
Вбивство українських військових у Німеччині: У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичний мотив злочину
Німеччина
Попередньо, двоє вбитих українців у ФРН були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили реабілітацію — МЗС
Поліція Німеччини
У Баварії перед торговим центром убили двох українців – підозрюваний росіянин
На початок