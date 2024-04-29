Ракети до IRIS-T і 10 БМП Marder: Німеччина передала нову допомогу Україні

Німеччина 29 квітня відзвітувала щодо нового пакета військової допомоги для України. Зокрема було передано додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніка.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

Як зазначається, до списку увійшли:

10 БМП Marder зі снарядами та запчастинами;

боєприпаси для танків Leopard 2;

7 500 снарядів калібру 155 міліметрів;

2 зенітних ракетних комплекси SKYNEX із боєприпасами;

майже 30 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard;

ракети для системи ППО IRIS-T SLM;

радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;

мостоукладальний танк Beaver із запчастинами;

броньована інженерна машина DACHS;

9 мінних плугів;

системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;

60 підвісних моторів;

600 світлодіодних ламп;

6 тягачів для перевезення танків М1070;

18 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів;

3 000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;

120 міліметрові мінометні боєприпаси;

майже 2 000 маскувальних сіток;

2 000 дощовиків;

100 000 аптечок.

16 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України на 1,1 мільярда євро.

Раніше депутати Бундестагу схвалили державний бюджет на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили 7,6 мільярда євро.