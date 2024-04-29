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Вбивство українських військових у Німеччині: У ДШВ ЗСУ упізнали одного з загиблих
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Вбивство українських військових у Німеччині: У ДШВ ЗСУ упізнали одного з загиблих

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Загиблий у Німеччині український військовий
Загиблий у Німеччині український військовий. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Один із військових, які загинули у Німеччині у місті Мурнау, є військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні Командування ДШВ ЗСУ.

"З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені. У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині. 27 квітня десантник помер від ножових поранень", — йдеться у повідомленні.

Командування висловило співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

Що відомо про вбивство у Мурнау

У суботу, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний помер на місці, 23-річного хлопця з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Згодом поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину.

У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН.

У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину, "навіть якщо наразі цьому немає доказів".

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