НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Юристка Вероніка Вельч очолила український офіс Amnesty International
Amnesty InternationalПРАВА ЛЮДИНИВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПодіїВійнаПолітикаЛюди

Юристка Вероніка Вельч очолила український офіс Amnesty International

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Юристка Вероніка Вельч очолила український офіс Amnesty International
Юристка Вероніка Вельч очолила український офіс Amnesty International. Фейсбук Вероніки Вельч

Українська юристка, фахівчиня з міжнародного лобізму, дружина кінорежисера Олега Сєнцова Вероніка Вельч стала новою директоркою українського офісу організації Amnesty International.

Про це Вельч повідомила у Фейсбуці.

Вона наголосила, що долучається до міжнародного правозахисного руху як СЕО Amnesty International в Україні.

За її словами, сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін.

"Свого часу “скандальний звіт 4 серпня” продемонстрував неприємне, але очевидне — українців недостатньо чують. Наш голос було проігноровано у точці найбільшої вразливості і це неприпустимо", — написала Вельч.

Вельч відзначила, що зараз час рухатись далі. За її словами, вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки — посилювати свої позиції.

“Власне, Amnesty International, як багатомільйонний рух, і є такою платформою. Маємо вчитись говорити до її учасників, залучати їх до спільного вирішення надскладних проблем. Це стосується і захисту військовополонених, і прав дітей, і повернення тіл загиблих, і свободи слова в умовах війни, і зміни архітектури міжнародних інституцій”, — пояснила нова очільниця українського офісу.

Вона додала, що сподівається на підтримку українського суспільства, та подякувала митрополиту Борису Гудзяку за благословення, а чоловікові Олегу Сєнцову, що підтримує і вірить у неї.

У серпні 2022 року керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що звільняється з посади. Перед тим 4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт про дії українських військових. Автори стверджували, що українські бійці нібито піддають небезпеці цивільних, створюючи бази та застосовуючи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях.

В українському офісі зазначили, що пресреліз "мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України":

"Як ми зазначали, представники Amnesty International врешті звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. У результаті цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів. Прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом російської пропаганди".

Топ дня
Український військовий 93-ї бригади
США готують для України допомогу на $6 млрд., Київ передав Катару список з викраденими РФ дітьми. 793 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Чорнобиль, аварія на ЧАЕС: Зеленський закликав світ тиснути на РФ щоб деокупувати ЗАЕС
Роковини Чорнобильської катастрофи: Зеленський закликав світ тиснути на РФ, щоб деокупувати ЗАЕС
Сольський
Суд відправив міністра агрополітики Сольського під варту
Джо Байден та Володимир Зеленський
Найбільша допомога від США, загибель журналістки на фронті та відставка Сольського: новини ранку 26 квітня

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Amnesty International закликає Сінгапур не застосовувати смертні кари за торгівлю наркотиками
Amnesty International закликає Сінгапур не застосовувати смертні кари за торгівлю наркотиками
Денис Кривошеєв Amnesty International
"Ми робимо помилки, ми на них вчимося" — Amnesty International про скандальний звіт 4 серпня та повернення до України
Amnesty International
Amnesty International розкритикували за зображення протестів у Колумбії, згенеровані штучним інтелектом
Наслідки атаки РФ 28 квітня 2023 року, Дніпро
Amnesty International поки не буде публікувати звіт щодо війни в Україні — NYT
На початок