Росія та Китай вигадали, як торгувати міддю в обхід санкцій — Reuters

Російська мідна компанія та фірми з Китаю знайшли спосіб обходу західних санкцій при взаємній торгівлі – вони торгують новою мідною катанкою, маскуючи її під брухт.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми словами, посередники подрібнювали мідну катанку у віддаленому регіоні Сіньцзян-Уйгур, щоб її було важко відрізнити від брухту, що дозволило експортерам і імпортерам отримувати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту та нового металу.

У грудні 2023 року російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, тоді як брухт оподатковувався на рівні 10%. Імпорт мідної катанки в Китай обкладається податком у 4%, а от податок на імпорт російського брухту не стягується.

Агентство зазначає, що продажі нового металу під виглядом брухту відображаються в розбіжності між китайськими і російськими даними.

Дані китайської митниці показали, що з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту в Росії, тоді як дані російської митниці, отримані від постачальника комерційних даних, показали, що кількість брухту, експортованого до Китаю була незначною.

Маскування міді під брухт

Подрібнення щойно виготовленої мідної катанки є ефективним способом замаскувати новий матеріал, який виглядає зовсім не так, як утиль.

Нові довгі тонкі стрижні з високої чистої міді, які в основному використовуються для виготовлення силових кабелів, зазвичай згорнуті в спіралі для зручності транспортування.

Мідний брухт, навпаки, являє собою суміш дротів, труб і труб, які вже були у використанні. Для транспортування їх нарізають на шматки розміром із зерно або згортають і пресують, як пачки локшини.

Джерела повідомили, що це подрібнення не було помічено, оскільки Китай обмежив доступ до регіону Сіньцзян у відповідь на міжнародне засудження уйгурських репресій.

Окрім фінансового стимулу уникнення податків, подрібнений метал важче ідентифікувати та відстежити, що полегшує продаж китайським виробникам.

Reuters зазначає, що теоретично немає жодних юридичних перешкод, які б завадили Китаю купувати метал у російських компаній, які перебувають під санкціями Заходу, але виробники можуть побоюватися втрати експортного бізнесу через покупців, які прагнуть уникнути будь-якої торгівлі з РФ.

Санкції також можуть означати труднощі з обробкою платежів і позичанням грошей. Джерела повідомили, що деякі китайські компанії створили нові групи для роботи з російським бізнесом.

За даними постачальника комерційних даних, у грудні минулого року китайські компанії здійснили п’ять закупівель продукції з маркуванням "мідна катанка" на заводі РМЗ АТ "Киштимський мідноелектролітний завод" на Уралі. На покупці компанія Modern Commodity Trading DMCC, що зареєстрована в ОАЕ, отримала дохід приблизно в 65 мільйонів доларів.

Агентство зазначає, що Росія ніколи не була великим продавцем мідного брухту в Китай, однак з грудня минулого року імпорт Китаєм мідного брухту з Росії значно зріс. Більшість товару, 97%, або 6434 метричні тонни, пройшли через кордон Алашанькоу в Сіньцзяні в грудні.

Російські дані натомість вказують, що країна продала Китаю лише 73 тонни мідного брухту в тому ж місяці. З іншого боку у грудні відбулося раптове зростання експорту катанки з РФ до КНР.

У 2021 і 2022 роках щомісяця до Китаю продавалося в середньому 95,3 тонни і 125 тонн російського мідного брухту.

За останні кілька місяців обсяги різко зросли, і до лютого 2024 року місячний імпорт досяг 11 599 тонн. Митні дані про китайський імпорт мідної катанки не є загальнодоступними.

"Цей брухт із Росії де-факто є мідним прутом, але декларується як брухт. Я не можу розкривати більше деталей", — сказало одне з джерел.

Співрозмовник додав, що далі цей матеріал може безпосередньо використовуватись виробниками міді в провінціях Цзянсу та Чжецзян.

Раніше у США заявили, що Китай надає Росії значну кількість компонентів для виготовлення крилатих ракет і безпілотників, а також оптику для танків і бронетехніки, що дозволяє Москві нарощувати оборонне виробництво у війні проти України.